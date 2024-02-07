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Сильный стресс погубит вашу кожу. Доктора рекомендуют культивировать в себе психологическую гибкость

Воздействие значительного стресса отражается на состоянии кожи, а также влияет на аппетит и качество сна

1:05
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Доктора из клиники доказательной медицины DocMed, терапевт Ольга Клочкова и психолог Ольга Викторова, рассмотрели влияние стресса на организм.

Воздействие значительного стресса отражается на состоянии кожи, а также влияет на аппетит и качество сна
Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Стресс — это неспецифическая реакция организма на негативные факторы, проявляющаяся в изменении обмена веществ. Врачи подчеркивают, что стресс является защитной реакцией, но его длительное и сильное воздействие может вызывать нарушения в организме.

Продолжительный стресс может привести к психоэмоциональному и физическому истощению. Влияние стресса на организм человека очень разнообразно: от функциональных расстройств и утомляемости до нарушений сна, кожных проблем и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Психологическая реакция на стресс также разнообразна и зависит от стрессоустойчивости конкретного человека. Проявления могут варьироваться от функциональных расстройств до тревожных и депрессивных состояний, требующих помощи психотерапевта.

Подчеркивается важность развития психологической гибкости и осознанности для эффективного преодоления стрессовых реакций.

Стресс и кожа
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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