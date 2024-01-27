5 свежих марок для ухода за волосами: против потери, сухости и утраты блеска

5 новых брендов для волос: против выпадения, сухости и тусклого цвета

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осень и зима, с недостатком витаминов, дождями, и шапками, могут сделать волосы тусклыми и безжизненными. Перед тем как бить тревогу, пересмотри свой уход за волосами. Проверь срок годности и состояние твоих средств. Если что-то изменилось, не стесняйся заменить его на новое. Вот несколько брендов, которые могут помочь в уходе за волосами:

Фото: https://www.donnapress.it/

Bioblas (Турция): Существующий более двух десятилетий, Bioblas разработал линию против выпадения волос, подходящую для всех типов волос. Благодаря натуральным травам в составе, эти продукты укрепляют волосы. Циновит (Россия): Аптечный бренд, решающий проблемы сухости, перхоти и зуда. Содержит цинк пиритион и климбазол, эффективные против перхоти, при этом обладает приятной яблочной отдушкой. Vivalabeauty (Россия): Российский бренд, предоставляющий всеобъемлющий уход для ослабленных и окрашенных волос. Линейка Halo направлена на сохранение цвета, улучшение структуры волос и добавление сияния. Sono (Италия): Итальянская марка, покорившая различные типы волос. Линия Gold восстанавливает, увлажняет и добавляет блеск, используя гиалуроновую кислоту и органическое конопляное масло. DP (Турция): Марка масс-маркет, широко известная в Турции и за ее пределами. Их универсальные линейки включают базовые увлажняющие средства с биотином, кератином и пантенолом, а также питательные с добавлением масла черного тмина.