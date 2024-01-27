Танцы на пилоне представляют собой идеальную замену силовым тренировкам, и вот почему

Почему танцы на пилоне — идеальная альтернатива силовым тренировкам

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Танцы на пилоне, недавно вступившие в популярность, развивают пластичность и выносливость одновременно, став приоритетным видом спорта. Открывая новые грани тренировок, основатель сети студий танцев Premium Pole подчеркивает, что pole dance объединяет элементы акробатики, хореографии и спортивной гимнастики.

Фото: Own work by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Важно отметить, что в России pole dance признан официальным видом спорта, и несмотря на ассоциации с стриптизом, это разнообразие танца на пилоне включает в себя категории, такие как "экзотик" и "спортивный". Занятия требуют усилий от всех групп мышц, обеспечивая контроль и баланс при выполнении трюков.

Тренировки на пилоне не направлены на массовый рост мышц, но создают "сухость" фигуры и рельеф, особенно в области живота и рук. За одну сессию можно сжечь до 800 калорий, а регулярные тренировки активизируют метаболизм, способствуя потере калорий и поэтому снижению веса.

Помимо силовых аспектов, танцы на пилоне подчеркивают женственность, уделяя внимание плавным движениям. Этот вид тренировок также способствует улучшению пластичности и гибкости, делая результаты не только физически выразительными, но и эстетически приятными.