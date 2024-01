5 недочетов в макияже, которые подешевляют внешний вид

Вопрос о том, делать ли яркий макияж в дневное время или использовать перламутровую помаду, остается на усмотрение каждого. Однако, важно избегать определенных ошибок, которые могут ухудшить общее впечатление от макияжа. В 2022 году не стоит говорить о строгих запретах, но следует обратить внимание на следующие аспекты.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0