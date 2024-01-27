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5 недочетов в макияже, которые подешевляют внешний вид

5 ошибок в макияже, которые удешевляют образ

Моя семья » Красота и стиль

Вопрос о том, делать ли яркий макияж в дневное время или использовать перламутровую помаду, остается на усмотрение каждого. Однако, важно избегать определенных ошибок, которые могут ухудшить общее впечатление от макияжа. В 2022 году не стоит говорить о строгих запретах, но следует обратить внимание на следующие аспекты.

5 ошибок в макияже, которые удешевляют образ
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Неподходящий тон тонального средства: Выбор неверного оттенка сразу бросается в глаза.Рекомендуется тестировать тональное средство на нижней линии челюсти для точного соответствия цвета кожи тела.

Слишком четкий контуринг: Контуринг должен быть естественным и растушеванным.Следует избегать излишней четкости, чтобы создать максимально легкий и незаметный эффект.

Неестественная кожа: Матовость или избыточное блеск не выглядят естественно.Рекомендуется использовать пудру точечно на участках, подверженных блеску, и предпочитать легкие текстуры, такие как СС- или ВВ-крем.

Светлый консилер под глазами: Использование слишком светлого консилера на несколько тонов ярче кожи может выглядеть неестественно.
Рекомендуется выбирать консилер, соответствующий цвету тонального крема

Четкие брови: Естественные брови — текущий тренд, поэтому следует избегать излишнего контурирования. Рекомендуется подчеркнуть форму бровей легко и использовать прозрачный гель для фиксации.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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