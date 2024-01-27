7 укладок, которые эффектно смотрятся под шапкой

С приближением сезона шапок настало время подготовиться к холодам, обогатив свой стиль разнообразными прическами. Предлагаем семь лучших идей для того, чтобы выглядеть стильно в осенне-зимний период.
Две косы: Вдохновленные трендом на эстетику "school-girl", две косы вновь в тренде.Легко воссоздать прическу, заплетая волосы на две стороны, что отлично сочетается с любой шапкой.
Локоны: Даже при распущенных волосах можно добавить женственности, создавая локоны.Локоны придают визуальный объем и гущу волосам, делая прическу более интересной.
Хвост: Забыв о конском хвосте под шапкой, можно обратить внимание на низкий вариант.Главное правило — размещать хвост на самом низком уровне для гармоничного сочетания с любой шапкой.
Низкий пучок: Пучок, как и хвост, выбирается на самом низком уровне для удобства с головным убором.Добавление выпадающих прядей по бокам придаст образу небрежный и повседневный характер.
Мини-косы: Соответствуя эстетике "school-girl", создай мини-косы по всей голове.Маленькие плетения популярны и в осенний период, придавая образу игривый и стильный вид.
Боковой пробор: Разнообразьте распущенные волосы, создав боковой пробор.Этот стиль, популярный среди стилистов в 90-е, остается актуальным и сейчас, придавая образу небрежную элегантность.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.