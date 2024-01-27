7 укладок, которые эффектно смотрятся под шапкой

7 причесок, которые красиво смотрятся с шапкой: косы в стиле school-girl и низкий пучок

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С приближением сезона шапок настало время подготовиться к холодам, обогатив свой стиль разнообразными прическами. Предлагаем семь лучших идей для того, чтобы выглядеть стильно в осенне-зимний период.

Фото: https://luba-moya.com/

Две косы: Вдохновленные трендом на эстетику "school-girl", две косы вновь в тренде.Легко воссоздать прическу, заплетая волосы на две стороны, что отлично сочетается с любой шапкой.

Локоны: Даже при распущенных волосах можно добавить женственности, создавая локоны.Локоны придают визуальный объем и гущу волосам, делая прическу более интересной.

Хвост: Забыв о конском хвосте под шапкой, можно обратить внимание на низкий вариант.Главное правило — размещать хвост на самом низком уровне для гармоничного сочетания с любой шапкой.

Низкий пучок: Пучок, как и хвост, выбирается на самом низком уровне для удобства с головным убором.Добавление выпадающих прядей по бокам придаст образу небрежный и повседневный характер.

Мини-косы: Соответствуя эстетике "school-girl", создай мини-косы по всей голове.Маленькие плетения популярны и в осенний период, придавая образу игривый и стильный вид.

Боковой пробор: Разнообразьте распущенные волосы, создав боковой пробор.Этот стиль, популярный среди стилистов в 90-е, остается актуальным и сейчас, придавая образу небрежную элегантность.