Ким Кардашьян, известная своим предпочтением коротких и однотонных ногтей, вызвала удивление своих поклонников на гала-концерте Baby2Baby.
В этот раз она появилась в драпированном розовом платье Balenciaga с длинным шлейфом и декоративными элементами, а также длинными острыми ногтями-стилетами, нарушив свой обычный стиль маникюра.
Однако Ким скоро поделилась в своем блоге, что использовала накладные ногти для этого мероприятия. Она объяснила, что длинные ногти неудобны для ее повседневной жизни, особенно учебы на юридическом факультете и общения в переписке. Т
аким образом, если видите звезду с длинным маникюром, это, вероятно, временное решение, которое сохранится лишь на один вечер.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.