Почему Ким Кардашьян предпочитает не носить длинные ногти

Почему Ким Кардашьян не любит длинные ногти

0:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ким Кардашьян, известная своим предпочтением коротких и однотонных ногтей, вызвала удивление своих поклонников на гала-концерте Baby2Baby.

Фото: https://graziamagazine.com/

В этот раз она появилась в драпированном розовом платье Balenciaga с длинным шлейфом и декоративными элементами, а также длинными острыми ногтями-стилетами, нарушив свой обычный стиль маникюра.

Однако Ким скоро поделилась в своем блоге, что использовала накладные ногти для этого мероприятия. Она объяснила, что длинные ногти неудобны для ее повседневной жизни, особенно учебы на юридическом факультете и общения в переписке. Т

аким образом, если видите звезду с длинным маникюром, это, вероятно, временное решение, которое сохранится лишь на один вечер.