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15 бальзамов для губ, которые обеспечат защиту от мороза и солнца

15 бальзамов для губ, с которыми мороз и солнце будут не страшны

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Губы лишены защитного липидного слоя, делая их более подверженными сухости и трещинам. В холодное время года, когда мы часто наслаждаемся уличной едой и напитками, увлажняющий бальзам становится неотъемлемым средством ухода. Варианты на любой вкус, цвет и дизайн представлены ниже:

15 бальзамов для губ, с которыми мороз и солнце будут не страшны
Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.
  1. Бальзам с ароматом маршмеллоу Divage: Ароматы: медовое яблоко, карамель, мятa, маршмеллоу, ваниль, шоколад.Увлажнение и глянцевое покрытие.
  2. Масло 7Days: Формат: шариковый аппликатор.Микс из четырех масел для увлажнения и смягчения губ.
  3. Бальзам Lucas Papaw: Универсальное средство для обветренных губ, сухой кожи, воспалений и ожогов.
  4. Sos-бальзам Cafe Mimi: Состав: масла манго, виноградной косточки, ши и миндаля. Интенсивное увлажнение и восстановление губ.
  5. Увлажняющая сыворотка Art&Fact: Удобный конусообразный аппликатор для домашнего использования.Идеально подходит в качестве sos-средства на ночь.
  6. Оттеночный бальзам Zeitun: Легкое, нежирное масло для нормальной кожи.Подходит перед нанесением помады или для преувлажнения.
  7. Бальзам Limoni: Розовая упаковка идеально увлажняет и питает губы.
  8. Восстанавливающий крем 22|11: Защита от УФ-лучей летом и от ветра и мороза зимой.Содержит фитопептид для борьбы с морщинами вокруг губ.
  9. Бальзам Botavikos:Смесь масла жожоба и ромашки для питания и восстановления губ.
  10. Бальзам Kristall Minerals Cosmetics:100%-й минеральный состав, подходит для всех типов кожи.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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