15 бальзамов для губ, которые обеспечат защиту от мороза и солнца

15 бальзамов для губ, с которыми мороз и солнце будут не страшны

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Губы лишены защитного липидного слоя, делая их более подверженными сухости и трещинам. В холодное время года, когда мы часто наслаждаемся уличной едой и напитками, увлажняющий бальзам становится неотъемлемым средством ухода. Варианты на любой вкус, цвет и дизайн представлены ниже:

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Бальзам с ароматом маршмеллоу Divage: Ароматы: медовое яблоко, карамель, мятa, маршмеллоу, ваниль, шоколад.Увлажнение и глянцевое покрытие. Масло 7Days: Формат: шариковый аппликатор.Микс из четырех масел для увлажнения и смягчения губ. Бальзам Lucas Papaw: Универсальное средство для обветренных губ, сухой кожи, воспалений и ожогов. Sos-бальзам Cafe Mimi: Состав: масла манго, виноградной косточки, ши и миндаля. Интенсивное увлажнение и восстановление губ. Увлажняющая сыворотка Art&Fact: Удобный конусообразный аппликатор для домашнего использования.Идеально подходит в качестве sos-средства на ночь. Оттеночный бальзам Zeitun: Легкое, нежирное масло для нормальной кожи.Подходит перед нанесением помады или для преувлажнения. Бальзам Limoni: Розовая упаковка идеально увлажняет и питает губы. Восстанавливающий крем 22|11: Защита от УФ-лучей летом и от ветра и мороза зимой.Содержит фитопептид для борьбы с морщинами вокруг губ. Бальзам Botavikos:Смесь масла жожоба и ромашки для питания и восстановления губ. Бальзам Kristall Minerals Cosmetics:100%-й минеральный состав, подходит для всех типов кожи.