Губы лишены защитного липидного слоя, делая их более подверженными сухости и трещинам. В холодное время года, когда мы часто наслаждаемся уличной едой и напитками, увлажняющий бальзам становится неотъемлемым средством ухода. Варианты на любой вкус, цвет и дизайн представлены ниже:
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Бальзам с ароматом маршмеллоу Divage: Ароматы: медовое яблоко, карамель, мятa, маршмеллоу, ваниль, шоколад.Увлажнение и глянцевое покрытие.
Масло 7Days: Формат: шариковый аппликатор.Микс из четырех масел для увлажнения и смягчения губ.
Бальзам Lucas Papaw: Универсальное средство для обветренных губ, сухой кожи, воспалений и ожогов.
Sos-бальзам Cafe Mimi: Состав: масла манго, виноградной косточки, ши и миндаля. Интенсивное увлажнение и восстановление губ.
Увлажняющая сыворотка Art&Fact: Удобный конусообразный аппликатор для домашнего использования.Идеально подходит в качестве sos-средства на ночь.
Оттеночный бальзам Zeitun: Легкое, нежирное масло для нормальной кожи.Подходит перед нанесением помады или для преувлажнения.
Бальзам Limoni: Розовая упаковка идеально увлажняет и питает губы.
Восстанавливающий крем 22|11: Защита от УФ-лучей летом и от ветра и мороза зимой.Содержит фитопептид для борьбы с морщинами вокруг губ.
Бальзам Botavikos:Смесь масла жожоба и ромашки для питания и восстановления губ.
Бальзам Kristall Minerals Cosmetics:100%-й минеральный состав, подходит для всех типов кожи.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.
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