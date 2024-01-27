Дегтярное мыло и куркума оказываются бесполезными: разбираем 8 мифов о прыщах

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Дегтярное мыло и куркума не помогут: 8 мифов про акне

1:52
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Желаете узнать, как привести проблемную кожу к идеалу? Пасихат Магомедова, основательница клиник COSMOPRO и "Школы акне", пластический хирург и врач-косметолог, опровергает распространенные мифы об акне.

Дегтярное мыло и куркума не помогут: 8 мифов про акне
Фото: Own work by LBPics is licensed under GNU Free Documentation License, Version 1.2

Миф 1: Глиняные маски, спиртовые лосьоны и дегтярное мыло идеальны для борьбы с акне. На самом деле, они часто усугубляют проблему, обезвоживая кожу и вызывая чувство стянутости.

Миф 2: Чистка кожи — лучшее лечение от акне. Это не так. Комбинированная чистка кожи лишь один этап лечения. Курс химических пилингов, BBL-терапия и правильный домашний уход также важны.

Миф 3: Химический пилинг и скраб для домашнего использования одинаковы. Нет, они работают по-разному. Химический пилинг более активен благодаря высокой концентрации активных ингредиентов.

Миф 4: Инъекции противопоказаны при акне. На самом деле, инъекции, такие как плазмотерапия и биоревитализация, могут быть полезными при отсутствии активного воспаления.

Миф 5: Солярий полезен при акне. Наоборот, ультрафиолет может усугубить проблему, вызывая пигментацию и блокируя поры.

Миф 6: Шоколад вызывает акне. Нет четких доказательств, но продукты с высоким гликемическим индексом могут повлиять на микробиом и ухудшить состояние кожи.

Миф 7: Куркума подавляет акне. Нет определенных данных о том, что куркума может противостоять акне.

Миф 8: Акне неизлечимо, лучше принять себя таким. Хотя принятие себя важно, акне — это медицинское состояние, которое требует лечения и ухода.

Следует помнить, что правильная поддержка и уход помогут достичь красивой кожи всего за несколько месяцев.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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