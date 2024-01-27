Добавление кофеиновых кремов в бьюти-рутину может придать новый импульс заботе о коже. Этот активный ингредиент, находящийся в косметических средствах, оказывает благотворное воздействие, особенно ценное в кремах для ухода за кожей вокруг глаз. В этом контексте мы представляем несколько продуктов с кофеином в их составе.
Фото: nuevamujer.com
Крем для век Femegyl: В этой линейке профессиональной косметики от российского бренда Femegyl представлен идеальный увлажняющий крем для кожи вокруг глаз. Содержащий дипептид карнозин, обладающий мощным антиоксидантным эффектом, и кофеин, борющийся с утренними отеками, этот крем придает коже свежесть и отдохнувший вид всего за несколько минут.
Крем для глаз 22|11: Прибывший из Армении, этот бренд завоевал популярность не только своим минималистичным дизайном, но и высокоэффективными продуктами. Их крем для области вокруг глаз — отличный пример. Этот продукт укрепляет капилляры, уменьшает темные круги и борется с мелкими морщинами. Даже небольшой тюбик этого крема хватит примерно на год.
Крем для глаз Vichy: В небольшой баночке этого крема содержится рекордное количество термальной воды вулканического происхождения — 89%. Обогащенная 15 минералами, эта вода нормализует pH-баланс, укрепляет и защищает кожу от внешних агрессивных факторов. Гиалуроновая кислота и кофеин в составе крема ответственны за увлажнение и регенерацию, делая этот крем подходящим даже для чувствительной кожи вокруг глаз.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ