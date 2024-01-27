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Три средства для ухода за кожей вокруг глаз, которые помогут справиться с утренними отеками

3 крема для кожи вокруг глаз, которые избавят от утренних отеков

1:39
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Добавление кофеиновых кремов в бьюти-рутину может придать новый импульс заботе о коже. Этот активный ингредиент, находящийся в косметических средствах, оказывает благотворное воздействие, особенно ценное в кремах для ухода за кожей вокруг глаз. В этом контексте мы представляем несколько продуктов с кофеином в их составе.

3 крема для кожи вокруг глаз, которые избавят от утренних отеков
Фото: nuevamujer.com
  1. Крем для век Femegyl: В этой линейке профессиональной косметики от российского бренда Femegyl представлен идеальный увлажняющий крем для кожи вокруг глаз. Содержащий дипептид карнозин, обладающий мощным антиоксидантным эффектом, и кофеин, борющийся с утренними отеками, этот крем придает коже свежесть и отдохнувший вид всего за несколько минут.
  2. Крем для глаз 22|11: Прибывший из Армении, этот бренд завоевал популярность не только своим минималистичным дизайном, но и высокоэффективными продуктами. Их крем для области вокруг глаз — отличный пример. Этот продукт укрепляет капилляры, уменьшает темные круги и борется с мелкими морщинами. Даже небольшой тюбик этого крема хватит примерно на год.
  3. Крем для глаз Vichy: В небольшой баночке этого крема содержится рекордное количество термальной воды вулканического происхождения — 89%. Обогащенная 15 минералами, эта вода нормализует pH-баланс, укрепляет и защищает кожу от внешних агрессивных факторов. Гиалуроновая кислота и кофеин в составе крема ответственны за увлажнение и регенерацию, делая этот крем подходящим даже для чувствительной кожи вокруг глаз.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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