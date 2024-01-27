Предпраздничный сезон с корпоративами и вечеринками на носу, и сейчас — идеальный момент узнать о пяти советах для создания макияжа, который поможет выглядеть идеально даже после безысходной ночи.
Приходится восстанавливать водный баланс, начиная с тканевой маски, которая воскрешает и увлажняет кожу лица. Чтобы избежать отеков и темных кругов под глазами, на помощь приходят охлажденные патчи и роллеры, а также крем для глаз с кофеином.
Макияж должен быть невидимым, поэтому стоит использовать легкие кремы, придающие сияние коже. Наконец, румяна становятся главным акцентом, придавая лицу свежий вид.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.