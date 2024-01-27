Макияж после веселой ночи: четыре совета, чтобы сохранить безупречный вид даже после бессонной встречи с утром

Похмельный макияж: 4 лайфхака, чтобы выглядеть идеально даже после бессонной ночи

0:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Предпраздничный сезон с корпоративами и вечеринками на носу, и сейчас — идеальный момент узнать о пяти советах для создания макияжа, который поможет выглядеть идеально даже после безысходной ночи.

Фото: openverse by Ktoine is licensed under CC BY-SA 2.0

Приходится восстанавливать водный баланс, начиная с тканевой маски, которая воскрешает и увлажняет кожу лица. Чтобы избежать отеков и темных кругов под глазами, на помощь приходят охлажденные патчи и роллеры, а также крем для глаз с кофеином.

Макияж должен быть невидимым, поэтому стоит использовать легкие кремы, придающие сияние коже. Наконец, румяна становятся главным акцентом, придавая лицу свежий вид.