Как осуществлять правильный уход за предметами из кожи в процессе стирки

Как правильно стирать кожаные вещи

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Все, что связано с кожей, не перестает быть актуальным уже несколько сезонов. Дизайнеры представляют на подиумах жакеты, тренчи, юбки, брюки и шорты из этого материала, а любители стрит-стайла и влиятельные модные блогеры с удовольствием демонстрируют такие образы. Однако, при уходе за вещами из кожи важно соблюдать определенные правила. Рассмотрим их детальнее.

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Правило №1: Забудьте о стиральной машине Изделия из натуральной или искусственной кожи не требуют сложного ухода. Например, грязь с подола брюк можно легко удалить влажной салфеткой. Однако, при необходимости освежить вещь, стирка в стиральной машине не рекомендуется. Это может привести к деформации и потере первоначального вида изделия. Даже ручная стирка следует использовать только в крайних случаях. Более эффективным методом является протирка вещи влажной губкой с использованием мыльного раствора.

Правило №2: Используйте специальные средства для ухода Не забывайте о специальных средствах для ухода за кожаной одеждой. Рекомендуется обрабатывать брюки, куртки или другие предметы водоотталкивающими средствами сразу после покупки. Также полезно иметь в арсенале кондиционеры, спреи, крема или салфетки с пропиткой, чтобы сохранить вещь в отличном состоянии.

Правило №3: Обратитесь в химчистку В случае глубоких пятен, которые трудно удалить самостоятельно, не стоит рисковать. Обращение в химчистку поможет решить проблему профессиональным образом, предотвращая дополнительные повреждения вещи.