Известное как 'платье мести', маленькое черное платье, которое принцесса Диана носила в 1994 году, стало историческим символом. В то время как принц Чарльз давал интервью, раскрывая свой роман с Камиллой Паркер-Боулз, леди Ди явилась на благотворительное мероприятие, создав образ, который явно нарушал стандарты королевской семьи. Зная заранее, о чем будет говорить Чарльз в прессе, она не собиралась появляться на публике. Тем не менее, передумав, она выбрала 'платье мести' и использовала свою красоту в качестве мощного инструмента воздаяния.
Этот момент вдохновил пользователей популярной соцсети, и затем начался тренд на 'макияж мести'. Под хэштегом #revengemakeup появилось уже более двух миллионов просмотров. Идея заключается в том, что после разрыва с партнером мы стремимся, чтобы он осознал, кого он упустил. Поэтому в случае макияжа предлагается играть крупно и не ограничиваться традиционным 'без макияжа'. Чем ярче глаза и губы, тем лучше, и здесь нет правил о том, что следует выделить только одну часть лица.
Пользовательницы считают, что макияж — это безопасный способ отомстить бывшему и восстановить душевное равновесие. Поэтому сейчас активно создаются туториалы и вдохновляющие образы для этого тренда."
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.