Создай образ макияжа, который явно продемонстрирует, кого он упустил из виду

"Макияж мести": как накраситься, чтобы он понял, кого потерял

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Известное как 'платье мести', маленькое черное платье, которое принцесса Диана носила в 1994 году, стало историческим символом. В то время как принц Чарльз давал интервью, раскрывая свой роман с Камиллой Паркер-Боулз, леди Ди явилась на благотворительное мероприятие, создав образ, который явно нарушал стандарты королевской семьи. Зная заранее, о чем будет говорить Чарльз в прессе, она не собиралась появляться на публике. Тем не менее, передумав, она выбрала 'платье мести' и использовала свою красоту в качестве мощного инструмента воздаяния.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Этот момент вдохновил пользователей популярной соцсети, и затем начался тренд на 'макияж мести'. Под хэштегом #revengemakeup появилось уже более двух миллионов просмотров. Идея заключается в том, что после разрыва с партнером мы стремимся, чтобы он осознал, кого он упустил. Поэтому в случае макияжа предлагается играть крупно и не ограничиваться традиционным 'без макияжа'. Чем ярче глаза и губы, тем лучше, и здесь нет правил о том, что следует выделить только одну часть лица.

Пользовательницы считают, что макияж — это безопасный способ отомстить бывшему и восстановить душевное равновесие. Поэтому сейчас активно создаются туториалы и вдохновляющие образы для этого тренда."