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Пять обоснованных причин избегать окрашивания в платиновый блонд

5 причин, почему не стоит краситься в платиновый блонд

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Рассмотрим несколько веских причин, почему стоит пересмотреть решение стать платиновой блондинкой или блондом после просмотра новой серии "Дома Дракона":

5 причин, почему не стоит краситься в платиновый блонд
Фото: http://wx3.sinaimg.cn/
  • Ухудшение состояния волос: Процесс обесцвечивания поднимает чешуйки кутикулы волоса, делая их более уязвимыми. Вне зависимости от изначального состояния волос, после обесцвечивания они становятся слабее, и даже здоровые волосы могут потерять свою прочность.
  • Длительность процесса: Окрашивание в платиновый блонд — это не быстрое занятие. Процедура в салоне может занять от двух до пяти часов, что требует терпения.
  • Возможность возврата к исходному цвету: Вернуться к своему натуральному цвету волос после платинового блонда может быть сложным. Отросшие корни будут слишком заметными, и придется постепенно окрашивать волосы в темные оттенки.
  • Проблемы для ранее окрашенных волос: Для ранее окрашенных волос добиться идеального платинового оттенка может быть почти невозможно, и процесс удаления пигмента может серьезно повредить волосы.
  • Дорогостоящее обслуживание: Поддержание платинового блонда требует регулярных посещений салона для подкрашивания корней и инвестиций в высококачественные средства для ухода.
    Теперь, взвесив все "за" и "против", можно принимать обдуманное решение.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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