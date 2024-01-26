Пять обоснованных причин избегать окрашивания в платиновый блонд

Рассмотрим несколько веских причин, почему стоит пересмотреть решение стать платиновой блондинкой или блондом после просмотра новой серии "Дома Дракона":
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Ухудшение состояния волос: Процесс обесцвечивания поднимает чешуйки кутикулы волоса, делая их более уязвимыми. Вне зависимости от изначального состояния волос, после обесцвечивания они становятся слабее, и даже здоровые волосы могут потерять свою прочность.
Длительность процесса: Окрашивание в платиновый блонд — это не быстрое занятие. Процедура в салоне может занять от двух до пяти часов, что требует терпения.
Возможность возврата к исходному цвету: Вернуться к своему натуральному цвету волос после платинового блонда может быть сложным. Отросшие корни будут слишком заметными, и придется постепенно окрашивать волосы в темные оттенки.
Проблемы для ранее окрашенных волос: Для ранее окрашенных волос добиться идеального платинового оттенка может быть почти невозможно, и процесс удаления пигмента может серьезно повредить волосы.
Дорогостоящее обслуживание: Поддержание платинового блонда требует регулярных посещений салона для подкрашивания корней и инвестиций в высококачественные средства для ухода. Теперь, взвесив все "за" и "против", можно принимать обдуманное решение.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.
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