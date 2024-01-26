Что важно учесть перед тем, как окрасить волосы в полностью блонд

Белым-бело: что нужно знать, перед тем как покраситься в тотал блонд

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После премьеры "Дома Дракона" многие вспомнили о привлекательности классического тотального блонда, где все волосы окрашены в единый оттенок, определяемый не только цветом, но и стрижкой, создавая образ голливудской дивы, секс-бомбы или растрепанной хиппи.

Фото: bagiraclub.ru

Мастера парикмахерской Культура рассказали, что процедура требует от четырех до шести часов, в зависимости от исходного цвета волос, и предоставляет множество оттенков блонда, включая теплые, холодные, нейтральные и цветные тонирования. Регулярное обновление окрашивания каждые 4-6 недель, осветление отросшего корня и усиленный домашний уход становятся неотъемлемой частью ухода за тотальным блондом.

Окрашивание также рекомендуется для натуральных светлых волос, в то время как для темных и окрашенных волос может потребоваться более тщательное осветление в несколько этапов. Несмотря на привлекательность, тотальный блонд требует серьезных временных и финансовых затрат, поэтому перед принятием решения стоит внимательно все обдумать.