"Только что из постели" - наиболее эффективная прическа для быстрой укладки волос утром

Похоже, наступило время восстановить популярность хэштега #IWokeUpLikeThis, не только в социальных сетях, но и в повседневной жизни, не стесняясь небрежных укладок.
Возвращение тренда "я только что из постели" вновь актуально, обещая привлекательность в своей непринужденности, простоте и соответствии эстетике минимализма. Если у вас прямые или тонкие волосы, утром вы, возможно, обнаружите неопрятные волны, вдохновленные стилем, например, Хейли Бибер. В случае кудрявых волос постарайтесь не использовать утюжок, а подчеркнуть естественные завитки и текстуру, особенно если у вас многослойная стрижка, аналогичная стилю Дженны Ортеги.
Чтобы сохранить небрежную укладку на весь день, рекомендуется использовать сухой шампунь или текстурирующий спрей, тщательно распределяя их по всей длине волос и создавая желаемую форму.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.