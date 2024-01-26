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"Только что из постели" - наиболее эффективная прическа для быстрой укладки волос утром

Прическа "я только что из постели" — самый быстрый способ для утренней укладки волос

0:53
Моя семья » Красота и стиль

Похоже, наступило время восстановить популярность хэштега #IWokeUpLikeThis, не только в социальных сетях, но и в повседневной жизни, не стесняясь небрежных укладок.

Прическа "я только что из постели" — самый быстрый способ для утренней укладки волос
Фото: retikul.hu

Возвращение тренда "я только что из постели" вновь актуально, обещая привлекательность в своей непринужденности, простоте и соответствии эстетике минимализма. Если у вас прямые или тонкие волосы, утром вы, возможно, обнаружите неопрятные волны, вдохновленные стилем, например, Хейли Бибер. В случае кудрявых волос постарайтесь не использовать утюжок, а подчеркнуть естественные завитки и текстуру, особенно если у вас многослойная стрижка, аналогичная стилю Дженны Ортеги.

Чтобы сохранить небрежную укладку на весь день, рекомендуется использовать сухой шампунь или текстурирующий спрей, тщательно распределяя их по всей длине волос и создавая желаемую форму.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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