Как поступить, если оттенок тонального крема не соответствует - эффективный совет для решения данной ситуации

Решение знакомой проблемы с несовпадением оттенка тонального крема стало популярным бьюти-лайфхаком. В ролике бьюти-блогера лицо делится на две части, где одна сторона демонстрирует слишком светлый тональный крем, а другая — слишком темный.
Путем контурирования стиком на более светлой стороне и использования темного консиллера на темной стороне, блогер демонстрирует, как можно корректировать оттенок, а затем фиксирует результат распылением спрея и растушевыванием, достигая единого тонуса кожи.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.