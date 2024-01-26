Как поступить, если оттенок тонального крема не соответствует - эффективный совет для решения данной ситуации

Что делать, если оттенок тонального крема не подошел — лайфхак, который поможет решить проблему

0:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Решение знакомой проблемы с несовпадением оттенка тонального крема стало популярным бьюти-лайфхаком. В ролике бьюти-блогера лицо делится на две части, где одна сторона демонстрирует слишком светлый тональный крем, а другая — слишком темный.

Фото: https://pbs.twimg.com/

Путем контурирования стиком на более светлой стороне и использования темного консиллера на темной стороне, блогер демонстрирует, как можно корректировать оттенок, а затем фиксирует результат распылением спрея и растушевыванием, достигая единого тонуса кожи.