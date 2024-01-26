Отдайте предпочтение роскошному уходу: 5 косметологических процедур, которые станут наилучшим вложением в ваш внешний вид и самочувствие

Выбор косметологических процедур для требовательных и обеспеченных клиенток обусловлен несколькими критериями. Прежде всего, предпочтение отдается незаметным методам, которые дарят лицу идеальные пропорции и придают коже свежий вид, не привлекая излишнего внимания к произошедшим изменениям. Вторым важным аспектом является скорость процедур, которые могут быть завершены за несколько часов и не требуют длительного восстановительного периода. Рассмотрим пять популярных методов, рекомендованных косметологами.
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Микроигольчатый RF-лифтинг: Процедура направлена на решение проблем, связанных с утратой упругости кожи, возникновением морщин, и изменениями в овала лица. Микроиглы с RF-воздействием стимулируют синтез коллагена и эластина, обеспечивая подтяжку и укрепление кожи. Атравматичность и отсутствие длительной реабилитации делают этот метод эффективным и удобным.
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: Этот метод представляет собой альтернативу хирургическому лифтингу, обеспечивая заметные результаты без длительного периода восстановления. Ультразвук фокусируется на SMAS-слое, воздействуя на мышцы и коллагеновые волокна. Процедура подтягивает кожу, восстанавливает овал лица и сглаживает морщины.
Биоревитализация: Используя гиалуроновую кислоту, биоревитализация направлена на улучшение увлажнения и сияния кожи. Процедура обеспечивает пролонгированный эффект и укрепляет кожу, делая ее более устойчивой к воздействию внешних факторов.
Плазмотерапия: PRP-терапия, или плазмотерапия, является инновационной методикой, использующей собственную плазму крови для стимуляции регенерации тканей. Процедура способствует омоложению, улучшению текстуры кожи и активизации синтеза коллагена.
Пилинги: Пилинг PRX-T33 и миндальный пилинг ENERPEEL MA представляют собой мягкие и эффективные методы обновления кожи. Первый обеспечивает улучшение клеточного обновления, а второй эффективен при жирной коже, проблемах с акне и гиперпигментацией.
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