Как правильно подобрать цвет помады, если трудно найти подходящий оттенок: рекомендации визажистов, которые помогут изменить твои представления

Если сомневаешься в выборе оттенка помады, визажисты и предпринимательницы в сфере красоты, Ольга Романова и Анна Карташова, делятся полезными советами для успешного подбора продукта. Они предлагают несколько методов:
По цвету губ:
Приподними губу и рассмотрите цвет кожи на внутренней стороне. Выбери оттенок, максимально близкий к этому цвету.
По подтону кожи:
Определи холодный или теплый подтон кожи, обращая внимание на цвет вен на внутренней части руки. Для холодного подтона выбирай помады с сероватыми, лиловыми или вишневыми оттенками, а для теплого — персиковые, коралловые и ярко-алые оттенки.
По цвету глаз:
Кареглазым рекомендуют бордовые, красные и темно-вишневые оттенки. Зеленоглазым подойдут розово-персиковые и оттенки спелой вишни. Голубоглазые могут выбирать розовые оттенки.
По оттенку кожи:
Белоснежной коже подходят нежно-розовые оттенки и глянцевые текстуры, чтобы избежать бледности лица.
Эти советы помогут каждой женщине найти подходящий оттенок помады, создавая идеальный образ.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.