Как правильно подобрать цвет помады, если трудно найти подходящий оттенок: рекомендации визажистов, которые помогут изменить твои представления

Как выбрать оттенок помады, если ничего не идет — советы визажистов, которые переубедят тебя

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если сомневаешься в выборе оттенка помады, визажисты и предпринимательницы в сфере красоты, Ольга Романова и Анна Карташова, делятся полезными советами для успешного подбора продукта. Они предлагают несколько методов:

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

По цвету губ:

Приподними губу и рассмотрите цвет кожи на внутренней стороне. Выбери оттенок, максимально близкий к этому цвету.

По подтону кожи:

Определи холодный или теплый подтон кожи, обращая внимание на цвет вен на внутренней части руки. Для холодного подтона выбирай помады с сероватыми, лиловыми или вишневыми оттенками, а для теплого — персиковые, коралловые и ярко-алые оттенки.

По цвету глаз:

Кареглазым рекомендуют бордовые, красные и темно-вишневые оттенки. Зеленоглазым подойдут розово-персиковые и оттенки спелой вишни. Голубоглазые могут выбирать розовые оттенки.

По оттенку кожи:

Белоснежной коже подходят нежно-розовые оттенки и глянцевые текстуры, чтобы избежать бледности лица.

Эти советы помогут каждой женщине найти подходящий оттенок помады, создавая идеальный образ.