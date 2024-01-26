Стрижка без использования воды: её сущность и для кого она предназначена

Сухая стрижка: что это такое и кому она подойдет

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире парикмахерского искусства появляется новый тренд — сухая стрижка, который отличается от привычного подхода к уходу за волосами. В отличие от традиционных методов, при сухой стрижке парикмахеру не требуется предварительно увлажнять волосы клиента.

Фото: Openverse by Wet and Messy Photography is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Этот метод имеет несколько преимуществ. Во-первых, он предоставляет мастеру более ясное представление о том, как прическа будет выглядеть в повседневной жизни. Мастер может оценить результат не только после высыхания волос, но и в процессе выполнения стрижки. Во-вторых, сухая стрижка идеально вписывается в популярный тренд "мой и иди" (wash&go), что делает её предпочтительной для тех, кто не желает затрачивать много времени на укладку.

Этот метод особенно подходит для современных стрижек, таких как маллет и шэг. Он подчеркивает естественную текстуру волос и делает пряди более динамичными и подвижными. Однако для более геометричных стрижек предпочтительнее придерживаться классической техники.