"Инфузии красоты": могут ли они заменить консультацию косметолога и восстановить естественное сияние кожи

"Капельницы красоты": могут ли они заменить косметолога и вернуть коже здоровое сияние

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

"Капельницы красоты" обещают восстановить организм, восполнить витаминный дефицит, придать лицу сияние и молодость, а также избавить от признаков усталости. Этот тренд популярен среди блогеров и знаменитостей, становясь обязательной частью субботних утренних ритуалов.

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IV-терапия, известная как "капельницы красоты", представляет собой внутривенную терапию, широко используемую в медицинской практике. Она включает в себя введение в организм лекарственных препаратов, таких как витамины С и группы В, магний, калий, аминокислоты, антиоксиданты и пептиды. Самая известная "капельница красоты" — капельница Золушки, содержащая глутатион, альфа-липоевую кислоту и витамин C для улучшения состояния кожи.

Сравнивая "капельницы красоты" с другими методами омоложения, эксперты указывают на их эффективность в восстановлении витаминного баланса и улучшении кожи. Биодоступность введенных веществ и быстрый результат делают этот метод привлекательным для тех, кто стремится достичь заметного улучшения в короткие сроки. Тем не менее, для наилучших и долгосрочных результатов рекомендуется полный курс процедур, проведенных под наблюдением врача.

Процедура начинается с консультации врача и анализов, чтобы корректировать состав капельницы под индивидуальные потребности пациента. Сама процедура занимает небольшое время, обеспечивая возможность вернуться к повседневной жизни с ощущением улучшения и освежения. В некоторых случаях "капельницы красоты" доступны даже в условиях домашней обстановки.