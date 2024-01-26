Подход к питанию для улучшения эмоционального состояния: как формировать рацион для повышения чувства счастья

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Лечение едой: как питаться, чтобы чувствовать себя счастливым

1:41
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Нейромедиаторы, ответственные за положительные эмоции, не ограничиваются производством в головном мозге и надпочечниках; они также синтезируются в кишечнике. Следовательно, состояние нашего настроения тесно связано с работой желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Принцип "Здоровый кишечник — здоровый человек" является основой майер-терапии, предложенной австрийским врачом Францем Ксавьером Майером в XIX веке. Эта методика стремится комплексно восстановить организм, начиная с очищения и поддержания здоровья кишечника.

Лечение едой: как питаться, чтобы чувствовать себя счастливым
Фото: Own work by H.hristov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ирина Попова, майер-терапевт и врач-диетолог, главный врач центра Verba Mayr, рассказывает о важности диагностики состава микробиома кишечника. Это включает в себя анализы на инфекции, дисбиозы, воспалительные процессы, копрограмму, анализ мочи на короткоцепочечные жирные кислоты, а также кровь на триметиламин и другие показатели. Эти исследования позволяют выявить нехватку веществ в организме, что является основой для назначения лечения.

Выявление дисбаланса в кишечнике связано с процессом декарбоксилирования, биохимической реакцией, приводящей к образованию серотонина и дофамина — гормонов счастья и удовольствия соответственно. Этот процесс происходит в кишечнике, а триптофан и тирозин, необходимые для синтеза, поступают с пищей. Рекомендации врача включают в себя употребление продуктов с высоким содержанием этих аминокислот, таких как орехи, семена, сыры, творог, рыба, шоколад, бананы и авокадо, для поддержания эмоционального благополучия и общего здоровья.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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