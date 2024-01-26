Что думает дерматолог о новом направлении в уходе за кожей — скин-сайклинг

Скин-сайклинг: что думает дерматолог о новом тренде в уходе за кожей

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Система ухода за кожей под названием скин-сайклинг, придуманная нью-йоркским дерматологом Уитни Боу, включает четырехдневные циклы, каждый из которых представляет собой одну из фаз ухода.

Фото: архив

Первый день отведен для отшелушивания, второй — для применения средств с ретинолом, а третий и четвертый — для восстановления, увлажнения и питания.

Более двух миллионов пользователей соцсетей попробовали скин-сайклинг за последние несколько месяцев, и популярность этой цикличной системы продолжает расти. Основное преимущество скин-сайклинга заключается в том, что кожа не перегружается активными компонентами в один день, что позволяет ей иметь время на восстановление. Эта система подходит для различных типов кожи, нормальной и склонной к жирности.

Однако следует отметить, что она может быть агрессивной для чувствительной или поврежденной кожи, и использование активных компонентов может вызвать риск аллергических реакций.