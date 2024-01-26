В центре весеннего макияжа находятся румяна: эффективные методы скульптурирования и дрейпинга для создания идеальной формы лица

Румяна – главный продукт этой весны: как правильно скульптурировать ими лицо и делать дрейпинг

2:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В нашем наборе косметики нет продукта, который мог бы так искусно обновить внешний вид, как румяна. Они могут преобразить нас за считанные секунды, опередив даже тканевую маску в эффективности. Румяна не только оживляют лицо, придавая ему свежесть и выспренный вид, но и выступают в роли виртуозного скульптора. Как использовать все преимущества этого продукта и как выбрать подходящий оттенок? Все это мы узнаем от визажистки из бьюти-команды Лены Ясенковой LY team.

Фото: academieshop.ru

Сухие против кремовых: какие румяна предпочесть?

Каждая текстура обладает своими преимуществами. Кремовые румяна выглядят более натурально, в то время как сухие прекрасно держатся на жирной коже.

Сухие румяна

Плюсы: Легко регулировать насыщенность цвета; богатая палитра оттенков; подходят для любого типа кожи, включая жирную.

Минусы: Могут выделить шелушения; требуют кисти для нанесения; хрупкие и могут рассыпаться при падении или в путешествии.

Кремовые румяна

Плюсы: Создают эффект "влажной" кожи; придают естественный вид румянец; наносятся подушечками пальцев; проще убрать излишки продукта.

Минусы: Не стойки на жирной коже.

Какой оттенок румян выбрать?

На самом деле нет четких правил, какие оттенки подходят к какому тону кожи. Важно рассматривать образ в целом. Однако существуют рекомендации по оттенкам:

— Персиковый: Идеально подходит для создания естественного румянца или придания коже легкого загара.

— Розовый: Подходит, если образ нежный и милый, также для создания естественного румянца.

— Лиловый: Хорош для кежуал образа, когда использование ярких оттенков неуместно.

— Холодный розовый: Универсальные румяна, подходящие всем. Идеально имитируют румянец на морозе, делая образ максимально свежим.

Дрейпинг — основной тренд в макияже Это техника коррекции лица с использованием нескольких оттенков румян. Ранее дрейпинг был прерогативой моделей на подиумах, но сейчас эту технику широко используют голливудские визажисты и звезды. Техника помогает аккуратно и естественно корректировать форму лица, объединяя в себе элементы контуринга и стробинга. То есть дрейпинг корректирует лицо с использованием цвета и света, представленных румян и хайлайтера. Эта техника добавляет несколько часов сна, оживляет цвет лица и корректирует овал.