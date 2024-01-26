Пять процедур в области косметологии, которые восстановят объем и плотность волос

5 косметологических процедур, которые вернут густоту волос

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В межсезонье, идеальное время для восстановления волос, косметологические процедуры представляют собой эффективное решение. Предлагаем обзор менее болезненных и более результативных методов, которые способны восстановить объем и здоровье волос.

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1. Сосудистый этап: Этот этап является предварительной процедурой, рекомендуемой перед основной терапией. Специалист вводит определенные препараты в область шейно-воротниковой зоны и вдоль околопозвоночных линий, инициируя реакции, направленные на улучшение кровообращения, венооттока, лимфодренажа и других биологических процессов.

2. Мезотерапия: Этот метод характеризуется высокой эффективностью и невысокой длительностью. Процедура включает в себя микроинъекции специальных препаратов в область волосистой части головы, содержащих витамины, минералы, аминокислоты и пептидные комплексы. Хотя мезотерапия может быть болезненной, ее рекомендуется проводить в курсе из 6-10 процедур с интервалом 1-2 недели.

3. Плазмотерапия: Эта процедура стимулирует регенерацию клеток и тканей кожи, используя венозную кровь. Разные методы плазмотерапии варьируют по применяемой пробирке и центрифуге. Процедура может быть более мягкой, чем мезотерапия, и может использоваться для улучшения качества и роста волос.

4. Тулиевый лазер: Используя фракционную абляционную лазерную систему LaseMD, этот метод ускоряет рост волос, лечит алопецию и себорею. Процедура включает создание микроканалов с помощью лазера, а затем нанесение индивидуальной ампулы для восстановления роста волос.

5. ПДРН-стимуляция: Полидезоксирибонуклеотиды представляют собой отдельный вид стимуляции роста волос, хотя существует риск аллергических реакций и требуется осторожность при использовании у людей с высокой чувствительностью. Процедуры ПДРН часто сочетаются с витаминно-минеральными комплексами для максимальных результатов.