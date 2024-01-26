Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посол США в Венгрии Прессман: Орбан — пророссийский лидер, вредящий НАТО
Филипп Киркоров отправился в тайное путешествие в США
Ученые обнаружили пользу червя-паразита для медицины
Сомнолог Мелехин рассказал, что из-за недосыпа толстеют: дело в замедлении обмена веществ
Нарышкин: Запад пытается взбодрить осевшие за рубежом антироссийские силы
Задержан хулиган, ранивший пассажира московского метро отвёрткой
В Москве нашли квартиру ценой 259 миллионов рублей
Жареная картошка по классике: с лучком, ароматная и румяная
В России вырастут цены на корм для кошек и собак
Какие аспекты важно учесть перед окрашиванием волос в яркий цвет

Что нужно знать перед тем, как красить волосы в яркий цвет

1:34
Моя семья » Красота и стиль

В период весны мы часто сталкиваемся с дилеммой: либо подстричь челку, либо изменить цвет волос на более яркий. Оба варианта — резкие шаги, поэтому перед принятием решения стоит быть готовой к возможным последствиям. Если челка — это знакомый опыт, то яркое окрашивание требует дополнительных знаний. Перед тем, как решиться на такой шаг, эксперты подчеркивают несколько важных моментов:

Что нужно знать перед тем, как красить волосы в яркий цвет
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Выбор подходящего цвета: Удостоверьтесь, что выбранный оттенок сочетается с вашим тоном кожи и стилем. Яркое окрашивание радикально изменяет образ, поэтому будьте готовы к изменениям в макияже и выборе одежды.
Требования к уходу: Интенсивные цвета требуют тщательного ухода. Помимо частого обновления цвета для сохранения яркости, необходимы специальные средства для домашнего ухода.
Сложности при окрашивании поврежденных волос: При предыдущем обесцвечивании или окрашивании для равномерного цвета лучше всего обратиться к опытному мастеру, что может занять больше времени.

Как правильно ухаживать за ярко окрашенными волосами?

1. Регулярное обновление цвета: Рекомендуется обновлять цвет примерно раз в месяц, учитывая интенсивность и насыщенность выбранного оттенка.

2. Домашний уход: Используйте оттеночные маски для поддержания цвета, особенно для ярких оттенков. Комбинирование концентрированных оттеночных масок с обычными масками позволяет достичь более равномерного результата, особенно при самостоятельном обновлении цвета.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Рынку жилья в России предрекли крах
PR-эксперт дал предпринимателям четыре совета по продвижению бренда Ирина Гусакова США одобрят продажу Турции современных F-16 на сумму 20 млрд долларов Дмитрий Плотников Результат СВО: РФ контролирует мировую торговлю стратегическими ресурсами Любовь Степушова
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе
Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей
Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей
Последние материалы
Предупрежден — значит вооружен: как предотвратить выпадение волос
Опытные хозяйки знают, что это вид свеклы не только полезен, но и обогатит интерьер в зимний период
Эндокринолог Тлиф: забота о репродуктивном здоровье детей лежит на родителях
Психиатр Шуров предостерег от самостоятельного приема ноотропов
Демографический дисбаланс: Краснодарский край сталкивается с вызовами, но в поиске решений
Биолабораторию Пентагона откроют рядом с российской базой в Гюмри
Россияне смогут оформить самозапрет на кредиты через банки и МФО
Психиатр Полторак объяснил потребность ставить тапочки ровно: эпилептоидность
Волны мигрантов с русскими паспортами: угроза не в количестве
Ученые ответили на вопрос, почему женщины чаще мужчин выполняют работу по дому
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников