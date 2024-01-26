Какие аспекты важно учесть перед окрашиванием волос в яркий цвет

Что нужно знать перед тем, как красить волосы в яркий цвет

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В период весны мы часто сталкиваемся с дилеммой: либо подстричь челку, либо изменить цвет волос на более яркий. Оба варианта — резкие шаги, поэтому перед принятием решения стоит быть готовой к возможным последствиям. Если челка — это знакомый опыт, то яркое окрашивание требует дополнительных знаний. Перед тем, как решиться на такой шаг, эксперты подчеркивают несколько важных моментов:

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Выбор подходящего цвета: Удостоверьтесь, что выбранный оттенок сочетается с вашим тоном кожи и стилем. Яркое окрашивание радикально изменяет образ, поэтому будьте готовы к изменениям в макияже и выборе одежды.

Требования к уходу: Интенсивные цвета требуют тщательного ухода. Помимо частого обновления цвета для сохранения яркости, необходимы специальные средства для домашнего ухода.

Сложности при окрашивании поврежденных волос: При предыдущем обесцвечивании или окрашивании для равномерного цвета лучше всего обратиться к опытному мастеру, что может занять больше времени.

Как правильно ухаживать за ярко окрашенными волосами?

1. Регулярное обновление цвета: Рекомендуется обновлять цвет примерно раз в месяц, учитывая интенсивность и насыщенность выбранного оттенка.

2. Домашний уход: Используйте оттеночные маски для поддержания цвета, особенно для ярких оттенков. Комбинирование концентрированных оттеночных масок с обычными масками позволяет достичь более равномерного результата, особенно при самостоятельном обновлении цвета.