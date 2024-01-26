Как избежать потери волос

Предупрежден — значит вооружен: как предотвратить выпадение волос

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последние годы все чаще обсуждается проблема потенциального выпадения волос, вызванная различными факторами, такими как постковидный синдром, стресс, недостаток сна, дефицит витаминов, неправильное питание, неблагоприятная экология, неправильный уход, частое применение термических инструментов и воздействие химических веществ. Эти факторы непосредственно влияют на состояние кожи головы и волос. Поэтому неустанно повторяется, что профилактика имеет большее значение, чем лечение. Регулярное, но бережное воздействие на кожу головы и волосяные фолликулы помогает предотвратить выпадение волос и значительно снизить этот риск.

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Современный подход к лечению включает в себя применение низкоуровневой лазерной терапии. Недавно такие методы были доступны лишь в трихологических клиниках, но теперь эксперты Marutaka предоставляют широкий выбор устройств для укрепления и сохранения красоты волос в домашних условиях. Это позволяет избежать необходимости частых посещений салона.

Как часто следует использовать устройства для стимуляции роста волос?

В первые три месяца рекомендуется применять аксессуары не менее четырех раз в неделю для более активного стимулирования. Позже можно перейти на режим поддержки и использовать устройство два-три раза в неделю до начала следующего курса.

На какие типы устройств стоит обратить внимание?

Лазерные расчески и насадки, излучающие красный свет, обеспечивающие бережное воздействие на клетки волосяных фолликулов. Эти устройства особенно эффективны на начальных и средних стадиях выпадения волос.

Низкоуровневые лазеры, специально адаптированные для восстановления поврежденных волос. Эти мягкие лазерные устройства способствуют стимуляции волосяных фолликулов.