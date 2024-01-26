Ситуация "спасение": как вернуть жизнь высохшей туши для ресниц

Ситуация help: как оживить засохшую тушь

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В разделе "Ситуация help" мы предоставляем советы по решению часто встречающихся проблем в мире красоты. Сегодня расскажем, как оживить засохшую тушь для ресниц и увеличить её срок службы.

Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сколько длится тушь?

Производители косметики рекомендуют использовать тушь для ресниц не более полугода. Дерматологи советуют обновлять её даже чаще, каждые 3-4 месяца, чтобы избежать накопления микробов внутри флакона, что может привести к проблемам со здоровьем. Некоторые туши, однако, не доживают и до этого срока. Существуют способы продлить срок их службы.

Процесс "Воскрешения туши"

Обычно тушь содержит воски и парафины, становясь жесткой из-за высокой температуры. Помогите ей вернуть мягкость. Для первого метода поместите тушь в стакан с горячей водой или держите под краном, плотно закрыв флакон, в течение 2-3 минут. Это сделает массу внутри более жидкой. Для второго метода используйте микроволновку. Откройте флакон, поставьте его с чашкой воды в микроволновку на 30 секунд.

Метод "Воскрешения туши"

Добавьте в тушь несколько капель натурального масла, такого как кокосовое или миндальное. Разогрейте масло, добавьте его в тюбик и хорошо перемешайте. Этот метод займет некоторое время, но добавит туши еще пару недель службы.

Метод "Воскрешения туши"

Используйте раствор для линз или увлажняющие капли для глаз. Добавьте несколько капель в тюбик, встряхните и оставьте на несколько часов. Этот способ обладает наиболее длительным эффектом и может быть повторен при необходимости. Также можно разбавить тушь термальной водой или специальным средством для этого, однако последнее может быть не столь экономичным вариантом.