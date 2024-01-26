Изменив нюдовый макияж на вечерний: 10 советов визажистов для эффективного преобразования

С корабля на бал: 10 советов визажистов, как быстро превратить нюдовый макияж в вечерний

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как быстро преобразить нюдовый макияж в вечерний образ? Визажисты делятся несколькими советами. Одним из эффективных способов является использование стрелок, будь то черные, цветные или классические в стиле Монро. Рекомендуется выбирать продукты с кремовой текстурой и стойким финишем, обеспечивающим возможность экспериментировать с толщиной линии.

Фото: https://www.instagram.com/p/Cw-ViP6g3pL/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Другим приемом является создание яркого акцента на губах. Это может быть помада насыщенных оттенков, от классических красных до винных, или даже самых смелых и черных оттенков. Главное — сделать губы идеально симметричными и подчеркнуть форму при легкой улыбке.

Добавление блеска также помогает разнообразить нюдовый макияж и придать образу праздничный вид. Густое нанесение блесток на ресницы и использование двух не контрастных оттенков на веках придадут визуальное великолепие.

Для создания модного образа в стиле Кейт Мосс рекомендуется использовать гелевый карандаш для глаз, прокрашивая нижнюю и верхнюю слизистую без растушевывания. Этот подход придаст вашему макияжу дерзкий и свободный вид.

Дополнительные советы включают в себя использование теней с глиттером для придания блеска, создание стрелок с помощью туши и добавление румян и теней для век для подчеркивания цвета. Также можно внести яркий акцент на влажный эффект век с использованием спарклов или эффекта "мокрых" век с использованием спарклов на помаде.