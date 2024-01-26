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Искусство заботы о завитках: распространенные ошибки в уходе за вьющимися волосами

Дело в завитке: какие популярные ошибки мы допускаем, ухаживая за кудрявыми волосами

1:48
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Открыв новую главу в уходе за волосами, автор этой статьи осознала, что ее волосы, оказывается, тоже обладают кудрями, а не просто непослушной структурой, как считала ранее. После консультации с парикмахером и нескольких экспериментов в уходе, автор добилась прекрасных результатов. Как отличается уход за кудрявыми волосами от прямых?

Дело в завитке: какие популярные ошибки мы допускаем, ухаживая за кудрявыми волосами
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Владельцам кудрявых волос требуется дополнительное увлажнение и питание, учитывая их пористую структуру, которая, в свою очередь, делает их склонными к сухости. Рекомендуется использовать средства, регулирующие упругость завитка и предотвращающие появление пушистости. Продукты для ухода за кудрями, такие как шампунь, кондиционер и маска, могут быть легко подобраны из специальных линеек. Для стайлинга важны несмываемые средства и разнообразные укладочные продукты.

Касательно выбора продуктов, не рекомендуется использовать средства с тяжелыми силиконами, которые могут утяжелять волосы и изменять их структуру. Лучше ориентироваться на продукты без сульфатов, парабенов, силиконов и спирта. Наоборот, важными являются увлажняющие несмываемые средства для сохранения влаги в волосах.

Что касается распространенных ошибок в уходе за кудрявыми волосами, их можно избежать, начиная с правильного мытья. Использование шампуня и кондиционера без силиконов, сульфатов и парабенов, а также включение моющего кондиционера в рутину ухода, может существенно улучшить состояние кудрей. Кроме того, стоит избегать сильного трения и теребления волос при вытирании и сушке. Деликатные движения при вытирании волос и использование слабого и рассеянного потока воздуха при сушке сделают процесс более бережным для кудрявых волос.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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