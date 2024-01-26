Секреты ухода современной дамы: почему все предпочитают использовать медицинскую косметику

Аптечка современной девушки: почему все переходят на лечебную косметику

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

За последние годы ассортимент продуктов, приобретаемых в аптеках, значительно расширился и теперь включает не только медикаменты от болей и простуды, но и косметические средства. Статистика подтверждает растущую популярность аптечной косметики в России, достигнувшую своего пика в 2022 году. Этот тренд обусловлен не только увеличением стоимости селективных продуктов, но и повышенным интересом к уникальным свойствам аптечных средств. Категории такой косметики включают в себя лечебные, дерматокосметические и космецевтические продукты. Хотя ранее эти средства можно было приобрести только в аптеках, сегодня они доступны также на маркетплейсах и в специализированных магазинах.

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Основное различие аптечной косметики заключается в том, что ее формула содержит активные компоненты, направленные на лечение симптомов различных кожных проблем. В отличие от продукции масс-маркета, которая предназначена для общего ухода за кожей, аптечные средства специализируются на решении конкретных дерматологических проблем. В то время как кремы масс-маркета обеспечивают общую поддержку кожи, аптечные продукты предлагают систематический подход к борьбе с патологическими состояниями, такими как акне или розацеа.