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Способ решения проблемы: как удалить следы тонального крема с одежды

Ситуация help: как вывести тональный крем с одежды

1:21
Моя семья » Красота и стиль

В рамках нашего нового раздела "Ситуация help" мы предоставляем решения для распространенных и неожиданных проблем в области красоты. Каждая статья направлена на ответ на конкретный вопрос. Сегодня рассмотрим, как избавиться от следов тонального крема на одежде.

Ситуация help: как вывести тональный крем с одежды
Фото: https://pbs.twimg.com/

Совет №1: Мицеллярная вода Мицеллярная вода идеально справляется с удалением косметики, не только с кожи лица, но и с одежды. Процесс включает в себя нанесение мицеллярной воды на ватный диск и аккуратное удаление крема с ткани.

Совет №2: Пена для бритья Секрет Ким Кардашьян в решении проблемы с разлитым тональным кремом — использование пены для бритья. Нанесите пену на пятно на 5-10 минут, затем промойте ткань водой. При необходимости постирать вещь.

Совет №3: Классический пятновыводитель Для надежных результатов используйте пятновыводитель с жидкой текстурой. Нанесите на пятно и оставьте на 10 минут, затем отправьте вещь в стиральную машину на быстрый режим при 30 градусах.

Совет №4: Средство для мытья посуды Средства для мытья посуды эффективны благодаря своей способности расщеплять жиры. Нанесите немного геля на пятно на 5-10 минут, потрите аккуратно и промойте под водой. Повторите процедуру при необходимости и постирайте вещь.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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