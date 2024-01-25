7 косметических продуктов, которые фактически излишни для нас

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7 популярных косметических продуктов, которые нам на самом деле не нужны

1:56
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Рынок парфюмерии и косметики постоянно обновляется новыми продуктами. Некоторые из них действительно превосходят уже существующие по своей эффективности, в то время как другие являются чисто маркетинговыми ходами. Чтобы помочь вам избежать ненужных расходов, мы собрали список средств, которые на самом деле не приносят реальной пользы.

7 популярных косметических продуктов, которые нам на самом деле не нужны
Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.
  • Солнцезащитный крем SPF 100: На первом месте — санскрин. Часто мы считаем, что чем выше SPF (фактор защиты от солнца), тем эффективнее крем. На практике разница между SPF 50 и SPF 100 минимальна (1%). Европейские рекомендации предусматривают максимальное значение SPF 50, поэтому кремы с более высоким показателем не обязательно более эффективны.
  • Крем с эффектом ботокса: Эффект ботокса нельзя достичь с использованием крема. Ботулотоксин блокирует нервные импульсы в мышцах, что приводит к их расслаблению. Косметические средства не могут достигнуть такого эффекта, так как действуют только на поверхности кожи.
  • Средства для избавления от расширенных пор: Сужение пор — временный эффект, их физически изменить невозможно. Поры являются частью кожного покрова, а идея полного их исчезновения несостоятельна. Маски и средства могут временно улучшить вид пор, но не изменят их структуру.
  • Средства с афродизиаками и феромонами: Афродизиаки и феромоны могут создать иллюзию сексуального привлекательности, но нет надежных данных подтверждающих их реальную эффективность. Это больше связано с самовнушением, чем с реальным воздействием на окружающих.
  • Средства с пометкой "детокс": Продукты, обещающие "детокс" для кожи, не могут очистить ее "изнутри", поскольку косметика действует только на поверхности. Детоксикация в этом контексте относится к очищению пор, но не к реальному воздействию на токсины внутри организма.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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