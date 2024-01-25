7 косметических продуктов, которые фактически излишни для нас

Рынок парфюмерии и косметики постоянно обновляется новыми продуктами. Некоторые из них действительно превосходят уже существующие по своей эффективности, в то время как другие являются чисто маркетинговыми ходами. Чтобы помочь вам избежать ненужных расходов, мы собрали список средств, которые на самом деле не приносят реальной пользы.
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Солнцезащитный крем SPF 100: На первом месте — санскрин. Часто мы считаем, что чем выше SPF (фактор защиты от солнца), тем эффективнее крем. На практике разница между SPF 50 и SPF 100 минимальна (1%). Европейские рекомендации предусматривают максимальное значение SPF 50, поэтому кремы с более высоким показателем не обязательно более эффективны.
Крем с эффектом ботокса: Эффект ботокса нельзя достичь с использованием крема. Ботулотоксин блокирует нервные импульсы в мышцах, что приводит к их расслаблению. Косметические средства не могут достигнуть такого эффекта, так как действуют только на поверхности кожи.
Средства для избавления от расширенных пор: Сужение пор — временный эффект, их физически изменить невозможно. Поры являются частью кожного покрова, а идея полного их исчезновения несостоятельна. Маски и средства могут временно улучшить вид пор, но не изменят их структуру.
Средства с афродизиаками и феромонами: Афродизиаки и феромоны могут создать иллюзию сексуального привлекательности, но нет надежных данных подтверждающих их реальную эффективность. Это больше связано с самовнушением, чем с реальным воздействием на окружающих.
Средства с пометкой "детокс": Продукты, обещающие "детокс" для кожи, не могут очистить ее "изнутри", поскольку косметика действует только на поверхности. Детоксикация в этом контексте относится к очищению пор, но не к реальному воздействию на токсины внутри организма.
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