Пять рекомендаций по уходу за кожей, предназначенные для тех, кто поддается никотиновой зависимости

5 правил ухода за кожей для тех, кто зависим от никотина

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сигареты и забота о коже — это далеко не идеальное сочетание, но в мире, где курение стало неотъемлемой частью повседневной жизни, важно осознавать вредные последствия и предпринимать соответствующие шаги. Журнал Dazed предоставил рекомендации по уходу за кожей специально для курильщиков, и вот основные советы:

Фото: Нейросеть Шедеврум

Используйте крем с SPF: Ультрафиолетовые лучи могут ускорить процессы старения кожи, поэтому солнцезащитный крем должен быть незаменимым аксессуаром в сумке, даже рядом с пачкой сигарет. Защищайте кожу лица, шеи и губ, так как курение может спровоцировать гиперпигментацию губ. Интегрируйте антиоксидантную косметику: Косметика с антиоксидантами помогает бороться со свободными радикалами, предотвращая процессы окисления в клетках эпидермиса. Витамины А, С и Е являются важными компонентами. Уделяйте внимание увлажнению: Регулярное увлажнение кожи играет ключевую роль в борьбе с сухостью, обусловленной недостатком витаминов, что может быть связано с курением. Будьте реалистичными: Однако романтическое восприятие курения не должно вас обманывать. Необходимо осознавать вредные последствия этой привычки и принимать меры для минимизации их воздействия на кожу.