Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперты назвали кроссоверы, которые не разорят своего владельца
Определиться с датой, когда начинать готовить рассаду, достаточно просто: агроном поделился советами
Натощак или за полчаса до еды: как на самом деле правильно пить воду
Автоэксперт Рузанов предупредил о важности замены жидкостей в авто
Ученый рассказал, каким образом человек может поймать пулю голыми руками
Мексиканская пуансеттия будет цвести пышно и радовать взгляд дома, если воспользоваться этими советами
Британские ученые назвали необычный симптом рака легких: ночная потливость
Постоянный стресс и потеря свободы: восемь причин, почему женщины испытывают страх перед материнством
Названы города Подмосковья с самым дешёвым жильём
Пять рекомендаций по уходу за кожей, предназначенные для тех, кто поддается никотиновой зависимости

5 правил ухода за кожей для тех, кто зависим от никотина

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Сигареты и забота о коже — это далеко не идеальное сочетание, но в мире, где курение стало неотъемлемой частью повседневной жизни, важно осознавать вредные последствия и предпринимать соответствующие шаги. Журнал Dazed предоставил рекомендации по уходу за кожей специально для курильщиков, и вот основные советы:

5 правил ухода за кожей для тех, кто зависим от никотина
Фото: Нейросеть Шедеврум
  1. Используйте крем с SPF: Ультрафиолетовые лучи могут ускорить процессы старения кожи, поэтому солнцезащитный крем должен быть незаменимым аксессуаром в сумке, даже рядом с пачкой сигарет. Защищайте кожу лица, шеи и губ, так как курение может спровоцировать гиперпигментацию губ.
  2. Интегрируйте антиоксидантную косметику: Косметика с антиоксидантами помогает бороться со свободными радикалами, предотвращая процессы окисления в клетках эпидермиса. Витамины А, С и Е являются важными компонентами.
  3. Уделяйте внимание увлажнению: Регулярное увлажнение кожи играет ключевую роль в борьбе с сухостью, обусловленной недостатком витаминов, что может быть связано с курением.
  4. Будьте реалистичными: Однако романтическое восприятие курения не должно вас обманывать. Необходимо осознавать вредные последствия этой привычки и принимать меры для минимизации их воздействия на кожу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Рассада помидор и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рассада помидор и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей
Двигатели Hyundai и Kia признаны самыми худшими в мире
Когда развалится "крепкий" Европейский Союз Дмитрий Плотников Результат СВО: РФ контролирует мировую торговлю стратегическими ресурсами Любовь Степушова Шустер заявил, что наркотики сделали из Зеленского "нервного человека", сидящего в бункере Олег Володин
Представим прогноз-таро на 26 января
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Последние материалы
Определиться с датой, когда начинать готовить рассаду, достаточно просто: агроном поделился советами
Натощак или за полчаса до еды: как на самом деле правильно пить воду
Автоэксперт Рузанов предупредил о важности замены жидкостей в авто
Ученый рассказал, каким образом человек может поймать пулю голыми руками
Мексиканская пуансеттия будет цвести пышно и радовать взгляд дома, если воспользоваться этими советами
Британские ученые назвали необычный симптом рака легких: ночная потливость
Постоянный стресс и потеря свободы: восемь причин, почему женщины испытывают страх перед материнством
Названы города Подмосковья с самым дешёвым жильём
Эвелину Блёданс осудили за поцелуй в губы с сыном
Психиатр Холдин предупредил о риске удушья из-за курения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников