Пять рекомендаций по уходу за кожей, предназначенные для тех, кто поддается никотиновой зависимости

Сигареты и забота о коже — это далеко не идеальное сочетание, но в мире, где курение стало неотъемлемой частью повседневной жизни, важно осознавать вредные последствия и предпринимать соответствующие шаги. Журнал Dazed предоставил рекомендации по уходу за кожей специально для курильщиков, и вот основные советы:
Фото: Нейросеть Шедеврум
Используйте крем с SPF: Ультрафиолетовые лучи могут ускорить процессы старения кожи, поэтому солнцезащитный крем должен быть незаменимым аксессуаром в сумке, даже рядом с пачкой сигарет. Защищайте кожу лица, шеи и губ, так как курение может спровоцировать гиперпигментацию губ.
Интегрируйте антиоксидантную косметику: Косметика с антиоксидантами помогает бороться со свободными радикалами, предотвращая процессы окисления в клетках эпидермиса. Витамины А, С и Е являются важными компонентами.
Уделяйте внимание увлажнению: Регулярное увлажнение кожи играет ключевую роль в борьбе с сухостью, обусловленной недостатком витаминов, что может быть связано с курением.
Будьте реалистичными: Однако романтическое восприятие курения не должно вас обманывать. Необходимо осознавать вредные последствия этой привычки и принимать меры для минимизации их воздействия на кожу.
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