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Советы стилиста: как подчеркнуть женственность в актуальных Образах 2024 года

Стилист Скороходова рассказала о главных модных трендах весны-лета 2024 года

2:21
Моя семья » Красота и стиль

Весной и летом 2024 года модные тенденции будут включать в себя платья в стиле невесты, наряды с открытыми плечами, объемные костюмы и геометрические формы в образе, как рассказала стилист Анна Скороходова.

Стилист Скороходова рассказала о главных модных трендах весны-лета 2024 года
Фото: Wikipedia by Clark Street Mercantile is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Элегантность и простота станут главным рефреном этой весны и предстоящего лета. Особое внимание уделяется созданию женственных образов, подчеркивая индивидуальность и красоту каждой женщины", — подчеркнула эксперт.

Новым трендом, выделяющимся в этом сезоне, станут платья в стиле невесты длины миди, доступные в обычных магазинах брендов. Этот наряд можно легко вписать в повседневный образ, комбинируя его с более простыми базовыми вещами, чтобы избежать излишней торжественности.

Весной и летом также будут популярны акцентные юбки длины миди. Стилист Скороходова советует добавить блеск или элементы, имитирующие перья, в повседневный образ, делая ставку на контраст с более базовыми вещами.

Низкая талия на платьях, вновь возвращаясь из 1990-х, станет актуальным трендом, но стилист предупреждает, что не каждому типу фигуры подходит, рекомендуя выбирать с умом.

Открытые плечи будут в моде как на топах, так и на платьях, а также лонгсливах. Глубокие v-образные декольте переходят из вечерних нарядов в повседневный стиль, предоставляя возможность выбора между блузами полуспортивного кроя или расстегнутыми рубашками с таким вырезом.

В моде также будут геометрические формы в образе, где игра с геометрией выражается через прямые крои и объемные элементы. Костюмы советуется выбирать объемные, приталенного или полуприталенного силуэта, избегая мешковатости.

Особое внимание уделяется гипертрофированным плечам в костюмах, которые придают торжественности образу. Однако стилист рекомендует рассматривать их как вариант для особых мероприятий, сочетая их с брюками капри или джинсами для бодрого образа.

Что касается обуви, трендовой становятся варианты с квадратным или треугольным удлиненным носом, а также геометрические формы каблука, такие как шар или перевернутая рюмка. Возвращение танкетки также отмечается как актуальный тренд в мире обуви, сообщает Москва 24.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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