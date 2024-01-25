На пустой желудок или за полчаса до приема пищи: настоящая рекомендация по употреблению воды

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Натощак или за полчаса до еды: как на самом деле правильно пить воду

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Утренний стакан воды перед едой считается способствующим активации метаболизма и очищению организма от шлаков.

Натощак или за полчаса до еды: как на самом деле правильно пить воду
Фото: commons.wikimedia. org by Jonathan Wilkins is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Однако фактической нормы ежедневного потребления воды нет, исследования показывают, что регулярное питье влияет положительно на работу почек. Недостаточное употребление жидкости может ускорить процесс старения организма. Рекомендуется ориентироваться на потребности организма и пить в те моменты, когда появляется желание.

Повышение объема потребляемой воды может быть полезным при детоксикации организма после отравления или болезней с высокой температурой. Утренний стакан воды натощак не имеет научного обоснования в отношении вывода шлаков или жировых отложений.

Пить воду во время еды рекомендуется для формирования правильной консистенции для переваривания пищи, предотвращая риск замедления пищеварения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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