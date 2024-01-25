На пустой желудок или за полчаса до приема пищи: настоящая рекомендация по употреблению воды

Натощак или за полчаса до еды: как на самом деле правильно пить воду

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Утренний стакан воды перед едой считается способствующим активации метаболизма и очищению организма от шлаков.

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Однако фактической нормы ежедневного потребления воды нет, исследования показывают, что регулярное питье влияет положительно на работу почек. Недостаточное употребление жидкости может ускорить процесс старения организма. Рекомендуется ориентироваться на потребности организма и пить в те моменты, когда появляется желание.

Повышение объема потребляемой воды может быть полезным при детоксикации организма после отравления или болезней с высокой температурой. Утренний стакан воды натощак не имеет научного обоснования в отношении вывода шлаков или жировых отложений.

Пить воду во время еды рекомендуется для формирования правильной консистенции для переваривания пищи, предотвращая риск замедления пищеварения.