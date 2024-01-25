На пустой желудок или за полчаса до приема пищи: настоящая рекомендация по употреблению воды

Утренний стакан воды перед едой считается способствующим активации метаболизма и очищению организма от шлаков.
Однако фактической нормы ежедневного потребления воды нет, исследования показывают, что регулярное питье влияет положительно на работу почек. Недостаточное употребление жидкости может ускорить процесс старения организма. Рекомендуется ориентироваться на потребности организма и пить в те моменты, когда появляется желание.
Повышение объема потребляемой воды может быть полезным при детоксикации организма после отравления или болезней с высокой температурой. Утренний стакан воды натощак не имеет научного обоснования в отношении вывода шлаков или жировых отложений.
Пить воду во время еды рекомендуется для формирования правильной консистенции для переваривания пищи, предотвращая риск замедления пищеварения.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.