Clean beauty — это понятие, которое каждый воспринимает по-своему, и его трактовка разнится у различных брендов. Этот термин используется для описания косметических продуктов, чьи формулы максимально прозрачны, не содержат вредных компонентов и производятся с учетом экологических аспектов.
На сегодняшний день около трети ассортимента косметики в США маркируется как clean beauty, и ожидается, что эта тенденция продолжит расти.
Однако, из-за отсутствия единого стандарта и регулирования в индустрии, понятие clean beauty может вызывать скепсис, несмотря на увеличивающуюся популярность потребления, ориентированного на чистоту.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.