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Что означает термин "clean beauty" в бьюти-словаре

Бьюти-словарь: что такое clean beauty

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Моя семья » Красота и стиль

Clean beauty — это понятие, которое каждый воспринимает по-своему, и его трактовка разнится у различных брендов. Этот термин используется для описания косметических продуктов, чьи формулы максимально прозрачны, не содержат вредных компонентов и производятся с учетом экологических аспектов.

Бьюти-словарь: что такое clean beauty
Фото: https://pbs.twimg.com/

На сегодняшний день около трети ассортимента косметики в США маркируется как clean beauty, и ожидается, что эта тенденция продолжит расти.

Однако, из-за отсутствия единого стандарта и регулирования в индустрии, понятие clean beauty может вызывать скепсис, несмотря на увеличивающуюся популярность потребления, ориентированного на чистоту.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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