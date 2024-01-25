Юлия Пересильд раскрыла свой метод поддержания формы и красоты. Актриса утверждает, что у нее здоровое и крепкое тело по наследству от родителей, и неуделяла особенного внимания уходу за ним в прошлом.
Однако последние события, включая ее участие в космическом проекте, стимулировали ее более внимательно относиться к своему телу. В текущем году она внесла изменения в свой образ жизни, включив в регулярную практику пилатес, массажи и цигун, а также регулярные занятия йогой в период отдыха. Пересильд выразила желание познавать и изучать свое тело, обучая его новым вещам и выражая благодарность.
В прошлом году также стало известно, что личная жизнь актрисы привлекла внимание общественности, когда стало известно о ее отношениях с коллегой Михаилом Тройником.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.