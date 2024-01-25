Три знаменитости, у которых не предполагалось пластических операций

3 звезды, которых ты не подозревала в пластике

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Звезды, которые претерпели пластические операции, могут либо привлекать внимание своими явными изменениями, либо оставаться незаметными для обычного наблюдателя. Рассмотрим три случая, когда изменения внешности заметны только профессионалам.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой: Актриса выбрала эндоскопию лба, придающую ей природный и выразительный взгляд. Хирург акцентировал ее уникальность, сохраняя естественность, и оставил некоторые особенности, такие как негативный вектор века, что придает ее внешности загадочность. Ана де Армас: Динамика изменений в 2007–2008 годах указывает на возможную ринопластику. Несовершенства, характерные для реабилитации после операции, видны на фотографиях 2007 года. После коррекции формы носа в хрящевой области, результат стал более четким и структурированным. Тильда Суинтон: Несмотря на отсутствие официальной информации о пластических операциях, наблюдаемые изменения в ее внешности могут указывать на инъекции ботулотоксина. Выраженный костный скелет и дефицит подкожно-жировой клетчатки делают ее лицо идеальным для незаметных коррекций.