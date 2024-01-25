Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкуснейшая брокколи с кунжутом
Юлия Пересильд раскрыла секрет красоты, который помогает ей оставаться в форме
Автоэксперт рассказал, зачем на некоторых машинах при замене масла нужно менять сливную пробку
На Украине анонсировали переход на свой газ
Хоккеист Зарипов объяснил, почему у игроков не в ходу российские клюшки
Как правильно хранить семена
Владимир Путин подчеркнул огромные перспективы туризма в Калининграде
Ученые ответили на вопрос, почему лёд скользкий
Риелтор оценил конфискованную недвижимость Ходорковского*
Три знаменитости, у которых не предполагалось пластических операций

3 звезды, которых ты не подозревала в пластике

1:13
Моя семья » Красота и стиль

Звезды, которые претерпели пластические операции, могут либо привлекать внимание своими явными изменениями, либо оставаться незаметными для обычного наблюдателя. Рассмотрим три случая, когда изменения внешности заметны только профессионалам.

3 звезды, которых ты не подозревала в пластике
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Аня Тейлор-Джой
  1. Аня Тейлор-Джой: Актриса выбрала эндоскопию лба, придающую ей природный и выразительный взгляд. Хирург акцентировал ее уникальность, сохраняя естественность, и оставил некоторые особенности, такие как негативный вектор века, что придает ее внешности загадочность.
  2. Ана де Армас: Динамика изменений в 2007–2008 годах указывает на возможную ринопластику. Несовершенства, характерные для реабилитации после операции, видны на фотографиях 2007 года. После коррекции формы носа в хрящевой области, результат стал более четким и структурированным.
  3. Тильда Суинтон: Несмотря на отсутствие официальной информации о пластических операциях, наблюдаемые изменения в ее внешности могут указывать на инъекции ботулотоксина. Выраженный костный скелет и дефицит подкожно-жировой клетчатки делают ее лицо идеальным для незаметных коррекций.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
В США очень недовольны, что российские корабли могут свободно проходить Красное море

В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.

The Matitime Executive: США крайне раздражены свободой России в Красном море
Нежнейшая творожная запеканка: с цукатами и маком, и совсем без муки
"Творожное лакомство" без муки: полезный и вкусный десерт
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Надоела петуния? Посадите очаровательное калибрахоа
Когда развалится "крепкий" Европейский Союз Дмитрий Плотников Результат СВО: РФ контролирует мировую торговлю стратегическими ресурсами Любовь Степушова Шустер заявил, что наркотики сделали из Зеленского "нервного человека", сидящего в бункере Олег Володин
Волочкова призналась Прохору Шаляпину в любви
Арендаторы в один голос жалуются на съёмное жильё: их не устраивает несколько нюансов
Российская туристка удивлена содержимым холодильника новозеландского врача
Российская туристка удивлена содержимым холодильника новозеландского врача
Последние материалы
Эффективные и надежные народные средства борьбы с вредителями на дачном участке
Россияне требуют вернуть инспекторов ГИБДД на дороги из-за пьяных водителей
3 звезды, которых ты не подозревала в пластике
В Госдуме выступили против очистки балконов от снега службами ЖКХ
Врач Мясников рассказал, что метаболизм можно ускорить только с помощью питания и активности
Херш: За пределами Запада растёт недовольство Зеленским и уважение к Путину и Си Цзиньпину
Секреты собачьих снов: почему собаки плачут и двигают лапами во время сна
В Техническом комитете ISU думают упростить программы в фигурном катании
Вкусные оладьи с сыром вместо каши на завтрак
Как вырастить физалис
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников