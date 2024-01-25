Три знаменитости, у которых не предполагалось пластических операций

Звезды, которые претерпели пластические операции, могут либо привлекать внимание своими явными изменениями, либо оставаться незаметными для обычного наблюдателя. Рассмотрим три случая, когда изменения внешности заметны только профессионалам.
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой: Актриса выбрала эндоскопию лба, придающую ей природный и выразительный взгляд. Хирург акцентировал ее уникальность, сохраняя естественность, и оставил некоторые особенности, такие как негативный вектор века, что придает ее внешности загадочность.
Ана де Армас: Динамика изменений в 2007–2008 годах указывает на возможную ринопластику. Несовершенства, характерные для реабилитации после операции, видны на фотографиях 2007 года. После коррекции формы носа в хрящевой области, результат стал более четким и структурированным.
Тильда Суинтон: Несмотря на отсутствие официальной информации о пластических операциях, наблюдаемые изменения в ее внешности могут указывать на инъекции ботулотоксина. Выраженный костный скелет и дефицит подкожно-жировой клетчатки делают ее лицо идеальным для незаметных коррекций.
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