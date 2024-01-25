3 увлажняющих крема, подходящих для всех типов кожи

3 увлажняющих крема для всех типов кожи

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Все типы кожи, будь то проблемная, комбинированная, нормальная или сухая, требуют эффективного увлажнения. Поэтому выбор подходящего дневного крема является основой ухода за кожей. Но найти идеальное средство не всегда просто. В этом контексте мы представляем три летних фаворита.

Фото: nuevamujer.com

Увлажняющий крем для лица Krygina Cosmetics: Новый увлажняющий крем от Елены Крыгиной стал значимым событием этого лета. Этот продукт дополнил уходовую линию, которая уже включала в себя мицеллярную воду и два тоника (отшелушивающий и успокаивающий). Нежно-розовый оттенок крема приносит удовольствие, а его легкая текстура быстро впитывается, не оставляя липкости. Крем поддерживает сияние кожи, что делает его идеальным выбором для осени. Крем для лица Perfect Cream, 3Lab: Этот универсальный крем предлагает комплексное решение для кожи. Он не только обеспечивает увлажнение, но также борется с признаками старения, такими как пигментные пятна и морщины, придавая упругость и уплотнение. В составе используются некислотная форма витамина C, CoQ10 и растительные экстракты. Увлажняющий крем Mineral 89, Vichy: Продукт Vichy, стремящийся к совершенству, представляет свой бестселлер — увлажняющий крем Mineral 89. Этот крем обеспечивает увлажнение в течение 72 часов, выравнивает тон кожи и восстанавливает ее защитный барьер, благодаря гиалуроновой кислоте, ниацинамиду и сквалану в его составе.