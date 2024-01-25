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3 увлажняющих крема, подходящих для всех типов кожи

3 увлажняющих крема для всех типов кожи

1:37
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Все типы кожи, будь то проблемная, комбинированная, нормальная или сухая, требуют эффективного увлажнения. Поэтому выбор подходящего дневного крема является основой ухода за кожей. Но найти идеальное средство не всегда просто. В этом контексте мы представляем три летних фаворита.

3 увлажняющих крема для всех типов кожи
Фото: nuevamujer.com
  1. Увлажняющий крем для лица Krygina Cosmetics: Новый увлажняющий крем от Елены Крыгиной стал значимым событием этого лета. Этот продукт дополнил уходовую линию, которая уже включала в себя мицеллярную воду и два тоника (отшелушивающий и успокаивающий). Нежно-розовый оттенок крема приносит удовольствие, а его легкая текстура быстро впитывается, не оставляя липкости. Крем поддерживает сияние кожи, что делает его идеальным выбором для осени.
  2. Крем для лица Perfect Cream, 3Lab: Этот универсальный крем предлагает комплексное решение для кожи. Он не только обеспечивает увлажнение, но также борется с признаками старения, такими как пигментные пятна и морщины, придавая упругость и уплотнение. В составе используются некислотная форма витамина C, CoQ10 и растительные экстракты.
  3. Увлажняющий крем Mineral 89, Vichy: Продукт Vichy, стремящийся к совершенству, представляет свой бестселлер — увлажняющий крем Mineral 89. Этот крем обеспечивает увлажнение в течение 72 часов, выравнивает тон кожи и восстанавливает ее защитный барьер, благодаря гиалуроновой кислоте, ниацинамиду и сквалану в его составе.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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