3 увлажняющих крема, подходящих для всех типов кожи

Все типы кожи, будь то проблемная, комбинированная, нормальная или сухая, требуют эффективного увлажнения. Поэтому выбор подходящего дневного крема является основой ухода за кожей. Но найти идеальное средство не всегда просто. В этом контексте мы представляем три летних фаворита.
Фото: nuevamujer.com
Увлажняющий крем для лица Krygina Cosmetics: Новый увлажняющий крем от Елены Крыгиной стал значимым событием этого лета. Этот продукт дополнил уходовую линию, которая уже включала в себя мицеллярную воду и два тоника (отшелушивающий и успокаивающий). Нежно-розовый оттенок крема приносит удовольствие, а его легкая текстура быстро впитывается, не оставляя липкости. Крем поддерживает сияние кожи, что делает его идеальным выбором для осени.
Крем для лица Perfect Cream, 3Lab: Этот универсальный крем предлагает комплексное решение для кожи. Он не только обеспечивает увлажнение, но также борется с признаками старения, такими как пигментные пятна и морщины, придавая упругость и уплотнение. В составе используются некислотная форма витамина C, CoQ10 и растительные экстракты.
Увлажняющий крем Mineral 89, Vichy: Продукт Vichy, стремящийся к совершенству, представляет свой бестселлер — увлажняющий крем Mineral 89. Этот крем обеспечивает увлажнение в течение 72 часов, выравнивает тон кожи и восстанавливает ее защитный барьер, благодаря гиалуроновой кислоте, ниацинамиду и сквалану в его составе.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ