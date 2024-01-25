5 известных личностей, которые выбрали процедуру коррекции формы глаз, от Виктории Бони до Беллы Хадид

5 звезд, которые делали операцию "лисьи глазки": от Виктории Бони до Беллы Хадид

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Недавно Виктория Боня призналась в прохождении операции "лисьих глазок" у хирурга Чиа Чи Као, известного пластическими вмешательствами среди знаменитостей, таких как Белла Хадид и Кендалл Дженнер. В своих социальных сетях хирург поделился фотографиями результатов операции у Бони. Давайте вспомним других звезд, которые также выбрали эту процедуру.

Фото: https://www.instagram.com/p/Cw-ViP6g3pL/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Белла Хадид, хотя никогда не признавалась открыто, является предметом обсуждения пластических хирургов, которые считают, что ее изысканный взгляд обусловлен не только мастерством макияжа, но и операцией "лисьих глазок".

Кендалл Дженнер, по словам блогера Дане Омари, подверглась операции по подтяжке век, что придало ей приподнятые уголки глаз, создавая эффект "лисьих глазок".

Ариана Гранде часто подвергается слухам о пластических операциях, включая подтяжку лба, что придало ее бровям высоту, взгляду открытость и уголкам глаз вытянутость.

Кайли Дженнер, несмотря на молчание о пластических вмешательствах, предположительно прошла блефаропластику и нитевой лифтинг, создавая заметный эффект "лисьих глаз".

Рене Зеллвегер после пластической операции призналась в изменении своего взгляда — глаза стали более крупными и исчез фирменный прищур, что, вероятно, является результатом операции "лисьих глаз". Впоследствии она выразила сожаление о прошедших хирургических вмешательствах.