5 известных личностей, которые выбрали процедуру коррекции формы глаз, от Виктории Бони до Беллы Хадид

Недавно Виктория Боня призналась в прохождении операции "лисьих глазок" у хирурга Чиа Чи Као, известного пластическими вмешательствами среди знаменитостей, таких как Белла Хадид и Кендалл Дженнер. В своих социальных сетях хирург поделился фотографиями результатов операции у Бони. Давайте вспомним других звезд, которые также выбрали эту процедуру.
Белла Хадид, хотя никогда не признавалась открыто, является предметом обсуждения пластических хирургов, которые считают, что ее изысканный взгляд обусловлен не только мастерством макияжа, но и операцией "лисьих глазок".
Кендалл Дженнер, по словам блогера Дане Омари, подверглась операции по подтяжке век, что придало ей приподнятые уголки глаз, создавая эффект "лисьих глазок".
Ариана Гранде часто подвергается слухам о пластических операциях, включая подтяжку лба, что придало ее бровям высоту, взгляду открытость и уголкам глаз вытянутость.
Кайли Дженнер, несмотря на молчание о пластических вмешательствах, предположительно прошла блефаропластику и нитевой лифтинг, создавая заметный эффект "лисьих глаз".
Рене Зеллвегер после пластической операции призналась в изменении своего взгляда — глаза стали более крупными и исчез фирменный прищур, что, вероятно, является результатом операции "лисьих глаз". Впоследствии она выразила сожаление о прошедших хирургических вмешательствах.
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