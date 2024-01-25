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5 вариантов маникюра, придающих роскошный вид

5 оттенков маникюра, которые смотрятся дорого

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Моя семья » Красота и стиль

В этом году трендовый стиль "old money" завоевал внимание влиятельных представителей бьюти и модного сообщества.

5 оттенков маникюра, которые смотрятся дорого
Фото: pixels

Нюдовые оттенки, переходящие в цвет кожи, традиционные красные, темно-коричневые и насыщенные изумрудные цвета считаются наиболее стильными и роскошными. Важную роль также играют аккуратность исполнения маникюра и выбор его верхнего покрытия (глянцевого или матового), влияя на общий визуальный эффект ногтей. Рекомендуется отдавать предпочтение классическому глянцевому финишу вместо матового и сияющего.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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