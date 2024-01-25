5 вариантов маникюра, придающих роскошный вид

5 оттенков маникюра, которые смотрятся дорого

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В этом году трендовый стиль "old money" завоевал внимание влиятельных представителей бьюти и модного сообщества.

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Нюдовые оттенки, переходящие в цвет кожи, традиционные красные, темно-коричневые и насыщенные изумрудные цвета считаются наиболее стильными и роскошными. Важную роль также играют аккуратность исполнения маникюра и выбор его верхнего покрытия (глянцевого или матового), влияя на общий визуальный эффект ногтей. Рекомендуется отдавать предпочтение классическому глянцевому финишу вместо матового и сияющего.