В этом году трендовый стиль "old money" завоевал внимание влиятельных представителей бьюти и модного сообщества.
Нюдовые оттенки, переходящие в цвет кожи, традиционные красные, темно-коричневые и насыщенные изумрудные цвета считаются наиболее стильными и роскошными. Важную роль также играют аккуратность исполнения маникюра и выбор его верхнего покрытия (глянцевого или матового), влияя на общий визуальный эффект ногтей. Рекомендуется отдавать предпочтение классическому глянцевому финишу вместо матового и сияющего.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.