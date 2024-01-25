10 укладок, которые помогут придать лицу визуальное стройное контурное восприятие

Иногда подходящая стрижка, укладка или цвет волос могут визуально изменить форму лица, делая его более вытянутым без использования макияжа.
В данной статье рассмотрены 10 вариантов, способствующих созданию эффекта контуринга для овального лица. Многослойные стрижки, высокие хвосты, боковые проборы, короткие волосы, балаяж, удлиненные челки, длинные волосы, светлые оттенки, длинные многослойные стрижки и использование аксессуаров — все эти элементы помогают придать лицу желаемую форму и визуально утянуть его.
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