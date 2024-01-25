Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе

При сушке гель-лака под УФ-лампой многие испытывают жжение ногтевой пластины. Это вызвано химической реакцией, при которой гель-лак переходит из жидкого в твердое состояние под воздействием ультрафиолетового излучения. Выделение тепла в этот момент может вызывать неприятные ощущения.
Тонкая ногтевая пластина, толстый слой покрытия или мощная лампа могут усилить это чувство. Нельзя игнорировать жжение, так как это может привести к ожогам.
Рекомендуется вытаскивать руку из лампы, переворачивать ногти вниз и подождать, пока ощущения уменьшатся, прежде чем продолжить сушку.
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