Липофилинг, также известный как липоскульптура, представляет собой популярную процедуру пересадки жира, особенно в среде голливудских знаменитостей, таких как Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес и Ники Минаж. Эта операция призвана корректировать пропорции тела и лица, включая увеличение груди, ягодиц или скуловых областей. Пластический хирург Дмитрий Блинов, с опытом работы 15 лет, раскрывает суть липофилинга, его применение, и противопоказания.
Определение и Зачем:
Липофилинг — это хирургическая процедура, использующая собственные жировые клетки пациента для решения проблем, связанных с возрастными изменениями мягких тканей. Это естественная альтернатива филлерам и силиконовым наполнителям, а его целью может быть добавление объема и омоложение тканей в области введения жира.
Процесс: Процедура включает несколько этапов:
Показания и Противопоказания:
Показаниями к липофилингу могут быть носогубные складки, дефицит жировой ткани в различных областях лица, асимметрия или недостаточный объем в определенных зонах. Противопоказания включают сахарный диабет и болезни сердечно-сосудистой системы.
Осложнения:
Как и в любой хирургической процедуре, возможны осложнения. Соблюдение рекомендаций врача и правильная послеоперационная реабилитация помогают снизить риск осложнений.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.