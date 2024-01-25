Преимущества и недостатки липофилинга, операции по пересадке жира

Липофилинг: плюсы и минусы процедуры по пересадке жира

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Липофилинг, также известный как липоскульптура, представляет собой популярную процедуру пересадки жира, особенно в среде голливудских знаменитостей, таких как Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес и Ники Минаж. Эта операция призвана корректировать пропорции тела и лица, включая увеличение груди, ягодиц или скуловых областей. Пластический хирург Дмитрий Блинов, с опытом работы 15 лет, раскрывает суть липофилинга, его применение, и противопоказания.

Фото: https://graziamagazine.com/

Определение и Зачем:

Липофилинг — это хирургическая процедура, использующая собственные жировые клетки пациента для решения проблем, связанных с возрастными изменениями мягких тканей. Это естественная альтернатива филлерам и силиконовым наполнителям, а его целью может быть добавление объема и омоложение тканей в области введения жира.

Процесс: Процедура включает несколько этапов:

Донорские зоны, обычно живот и внутренняя часть бедер, подвергаются нескольким маленьким проколам.

Жировые клетки затем извлекаются хирургом с использованием специального инструмента.

Полученный жир подвергается очищению.

Подготовленная жировая ткань вводится в нужные области и равномерно распределяется.

Показания и Противопоказания:

Показаниями к липофилингу могут быть носогубные складки, дефицит жировой ткани в различных областях лица, асимметрия или недостаточный объем в определенных зонах. Противопоказания включают сахарный диабет и болезни сердечно-сосудистой системы.

Осложнения:

Как и в любой хирургической процедуре, возможны осложнения. Соблюдение рекомендаций врача и правильная послеоперационная реабилитация помогают снизить риск осложнений.