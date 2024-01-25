Этот совет поможет вам отыскать подходящий оттенок помады

Этот лайфхак поможет найти свой идеальный оттенок помады

0:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Найти идеальный оттенок помады может быть сложно, но в эпоху социальных сетей появился новый лайфхак. Пользователи начали делиться методом, который облегчает поиск подходящей помады для губ. Они предлагают надавить большим пальцем на подушечку указательного, среднего или безымянного пальца. Когда палец приобретает яркий цвет, его можно приблизить к сэмплам помад в магазине. Оттенок помады, наиболее близкий к цвету пальца, считается подходящим.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Однако это не единственный эффективный лайфхак. Визажисты предлагают и другие способы выбора оттенка помады. Например, Анна Карташова, создатель и креативный директор Annbeauty, рекомендует слегка отогнуть губу и рассмотреть цвет кожи на внутренней стороне. Выбрав цвет, наиболее близкий к этому оттенку, можно быть уверенным в его подходящем сочетании с вашим обликом.