Новый тренд в нейл-арте, сочетающий французскую и корейскую эстетику, представлен текстурированным френчем с выпуклыми элементами на "улыбке". Зародившийся в Южной Корее, этот стиль приобрел глобальное признание и вышел за пределы модных подиумов.
Чаще всего используется прозрачное гелевое покрытие, применяемое с разнообразными узорами на цветной части ногтя.
Этот тренд проявил себя даже на Неделе моды в Нью-Йорке, где модели предстали с хромированным золотым френчем с выпуклой волной, представленным, например, на показе Prabal Gurung.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.