Маникюр с текстурированным френчем — инновационный тренд, придающий оригинальность классическому стилю

Текстурированный френч — новый тренд в маникюре, который разнообразит классику

0:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Новый тренд в нейл-арте, сочетающий французскую и корейскую эстетику, представлен текстурированным френчем с выпуклыми элементами на "улыбке". Зародившийся в Южной Корее, этот стиль приобрел глобальное признание и вышел за пределы модных подиумов.

Фото: https://pbs.twimg.com/

Чаще всего используется прозрачное гелевое покрытие, применяемое с разнообразными узорами на цветной части ногтя.

Этот тренд проявил себя даже на Неделе моды в Нью-Йорке, где модели предстали с хромированным золотым френчем с выпуклой волной, представленным, например, на показе Prabal Gurung.