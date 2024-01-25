Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новое открытие китайских учёных противоречит теории о возрасте Вселенной
Выбор идеального хомяка: разнообразие пород и их особенности
Врач Тяжельников: в день можно выпивать не более четырех чашек чая
Недорогой и очень вкусный салат "Деревенский": сытный полноценный ужин
Кошачьи тайны: как понять желания и эмоции вашего пушистого компаньона
Уникальность и стиль: садовая мебель из поддонов
Безопасность на дорогах: изменения в правилах определения уровня алкоголя у водителей
Как получить тонкую талию
В Таиланде задержаны участники группы "Би-2"
Маникюр с текстурированным френчем — инновационный тренд, придающий оригинальность классическому стилю

Текстурированный френч — новый тренд в маникюре, который разнообразит классику

0:35
Моя семья » Красота и стиль

Новый тренд в нейл-арте, сочетающий французскую и корейскую эстетику, представлен текстурированным френчем с выпуклыми элементами на "улыбке". Зародившийся в Южной Корее, этот стиль приобрел глобальное признание и вышел за пределы модных подиумов.

Текстурированный френч — новый тренд в маникюре, который разнообразит классику
Фото: https://pbs.twimg.com/

Чаще всего используется прозрачное гелевое покрытие, применяемое с разнообразными узорами на цветной части ногтя.

Этот тренд проявил себя даже на Неделе моды в Нью-Йорке, где модели предстали с хромированным золотым френчем с выпуклой волной, представленным, например, на показе Prabal Gurung.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
В США очень недовольны, что российские корабли могут свободно проходить Красное море

В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.

The Matitime Executive: США крайне раздражены свободой России в Красном море
Нежнейшая творожная запеканка: с цукатами и маком, и совсем без муки
"Творожное лакомство" без муки: полезный и вкусный десерт
Волочкова призналась Прохору Шаляпину в любви
Надоела петуния? Посадите очаровательное калибрахоа
Ядерный бомбардировщик США B-52J буквально "подвис" в воздухе Дмитрий Плотников Киев не контролирует ВСУ: последствия крушения Ил-76 с украинскими пленными Любовь Степушова Теперь в России причуды богатых никого не удивляют Сергей Лебедев
Российская туристка удивлена содержимым холодильника новозеландского врача
Эффективный способ прогрева двигателя: как правильно начать движение зимой
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Последние материалы
Новое открытие китайских учёных противоречит теории о возрасте Вселенной
Выбор идеального хомяка: разнообразие пород и их особенности
Врач Тяжельников: в день можно выпивать не более четырех чашек чая
Недорогой и очень вкусный салат "Деревенский": сытный полноценный ужин
Кошачьи тайны: как понять желания и эмоции вашего пушистого компаньона
Уникальность и стиль: садовая мебель из поддонов
Безопасность на дорогах: изменения в правилах определения уровня алкоголя у водителей
Как получить тонкую талию
В Таиланде задержаны участники группы "Би-2"
Сбежавший из России актер Артур Смольянинов заявил о готовности получить гражданство Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников