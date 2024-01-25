5 легких методов прикрепления челки, чтобы она держалась — рекомендации стилиста по уходу за волосами

5 простых способов уложить челку, чтобы она держалась

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Делимся методами укладки для разных типов челок:

Фото: https://luba-moya.com/

Длинная и волнистая: Увлажнение важно для сохранения формы. Используй кондиционер и спрей для создания натуральных локонов. Вымой челку, дай ей высохнуть, чтобы подчеркнуть естественную текстуру.

Челка-шторка: Раздели челку на две части и накручивай каждую сторону на брашинг, используя фен. Для придания формы прядям, попробуй смочить их, используя невидимки для фиксации.

Прямая и ровная: Держи чистоту, воздерживайся от стайлинговых продуктов. После мытья, высуши волосы феном, используя круглую щетку для создания объема.

Непослушная: Суши челку сразу после мытья влажной. Используй сухой шампунь, чтобы предотвратить слипание прядей.

Объемная: Для создания объема, направляй струю воздуха в противоположном направлении от обычного положения челки. Суши сначала влево, затем вправо, вытягивая вниз.

При использовании средств для укладки, умеренность важна. Сухой шампунь и лак для волос достаточны для легкой фиксации. Не злоупотребляй средствами, чтобы избежать появления высыпаний при ежедневном использовании.