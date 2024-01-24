Как вернуться к естественному цвету волос после осветления

Существует несколько быстрых и эффективных методов возвращения к естественному цвету волос, предпочтительных перед долгим процессом отращивания. Этапы перехода к натуральному цвету, рекомендуется поручить специалисту. Процедура начинается с пигментации, вводящей рыжий пигмент, чтобы предотвратить зеленоватый оттенок в будущем. Пигментация проводится лишь на первом этапе, в последующих тонированиях она становится излишней.
Безаммиачное тонирование является наиболее эффективным способом перехода от блонда к натуральному цвету. Аммиачные красители могут изменять естественный цвет волос, в то время как безаммиачные сохраня
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.