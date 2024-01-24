5 факторов, вызывающих появление отеков после сна

Утренние отеки знакомы многим, и многие пытаются решить эту проблему с помощью патчей, кремов для кожи вокруг глаз и массажеров для лица. Однако эффективным способом избавления от отеков является заранее предпринимаемые меры. Вот несколько факторов, которые могут способствовать их появлению:
Фото: Нейросеть Шедеврум
Обильное питье перед сном: Почки менее активны вечером и ночью, что может привести к задержке воды в организме. Рекомендуется уменьшить употребление жидкости за 3-4 часа до сна.
Употребление алкоголя: Алкоголь обезвоживает ткани, вызывая задержку жидкости и, как следствие, появление отеков.
Просмотр мелодрам на ночь: Длительное плачевное состояние может вызвать воспаление слезных желез, что отражается на опухшем виде глаз утром.
Прием соленой пищи: Соль задерживает воду в организме, и употребление соленой пищи перед сном может способствовать утренним отекам.
Употребление сладостей: Сахар также задерживает воду в организме, поэтому употребление сладких продуктов перед сном может привести к утренним отекам.
Чрезмерное увлажнение кожи: Использование увлажняющих масок или кремов ночью, особенно с компонентами, притягивающими влагу, такими как гиалуроновая кислота, может способствовать утренним отекам. Рекомендуется проводить бьюти-ритуалы за несколько часов до сна или исключить увлажняющие маски из ночного ухода.
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