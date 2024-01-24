5 факторов, вызывающих появление отеков после сна

5 причин, почему мы просыпаемся с отеками

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Утренние отеки знакомы многим, и многие пытаются решить эту проблему с помощью патчей, кремов для кожи вокруг глаз и массажеров для лица. Однако эффективным способом избавления от отеков является заранее предпринимаемые меры. Вот несколько факторов, которые могут способствовать их появлению:

Фото: Нейросеть Шедеврум

Обильное питье перед сном: Почки менее активны вечером и ночью, что может привести к задержке воды в организме. Рекомендуется уменьшить употребление жидкости за 3-4 часа до сна. Употребление алкоголя: Алкоголь обезвоживает ткани, вызывая задержку жидкости и, как следствие, появление отеков. Просмотр мелодрам на ночь: Длительное плачевное состояние может вызвать воспаление слезных желез, что отражается на опухшем виде глаз утром. Прием соленой пищи: Соль задерживает воду в организме, и употребление соленой пищи перед сном может способствовать утренним отекам. Употребление сладостей: Сахар также задерживает воду в организме, поэтому употребление сладких продуктов перед сном может привести к утренним отекам. Чрезмерное увлажнение кожи: Использование увлажняющих масок или кремов ночью, особенно с компонентами, притягивающими влагу, такими как гиалуроновая кислота, может способствовать утренним отекам. Рекомендуется проводить бьюти-ритуалы за несколько часов до сна или исключить увлажняющие маски из ночного ухода.