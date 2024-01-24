3 головных убора, которые могут повредить твои волосы

3 шапки, которые испортят твои волосы

Ранее мы обсуждали, какие прически могут тайно повреждать волосы. Тем не менее, на здоровье ваших прядей влияют и другие факторы, такие как материал или размер ношеной шапки. Стоит ли вообще носить головной убор?

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Дерматологи и трихологи утверждают, что носить шапку следует, особенно в холодную погоду. При низких температурах сужаются кровеносные сосуды, что ухудшает кровоснабжение кожи головы и, следовательно, волосяных луковиц. Недостаток питательных веществ может сделать волосы сухими и ломкими. Таким образом, ношение шапки зимой является необходимым. Однако существуют определенные нюансы.

Шапка из синтетических материалов является, пожалуй, наихудшим выбором для зимы. Синтетика мешает циркуляции воздуха, создавая парниковый эффект, что может привести к потоотделению и раздражению кожи головы, а длительное использование такой шапки — к сухости и даже появлению перхоти.

Шапка, не подходящая по размеру, может сдавливать голову, ограничивая циркуляцию крови и поступление питательных веществ к волосяным луковицам, а также вызывать головные боли.

Меховые и шерстяные шапки считаются идеальным выбором только в сильные морозы. В более теплую погоду предпочтительнее выбирать более легкие головные уборы, чтобы кожа головы могла свободно "дышать". При длительном использовании теплой шапки рекомендуется снимать ее в помещении.